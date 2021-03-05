Чиновники объяснили свое желание отобрать землю у крымского сыровара

Предприниматель построил свою ферму в Крыму еще в 2017 году. Фото: Из архива Дениса Ваньжа

Земельный участок под фермой известного сыровара в Белогорском районе изымают на законных основаниях, заявляют представители Министерства имущественных и земельных отношений Крыма.

К чиновникам поступило письмо от Госкомрегистра, в котором сообщалось, что на земельные участки сельхозназначения не могли выдать документ на право постоянного пользования.

- Участки сельхозназначения не подпадают под упрощенный порядок государственной регистрации права собственности. Поэтому земля не могла быть приватизирована по этому порядку, - объяснили в ведомстве.

Таким образом в министерстве объясняют свой иск в суд с требованием забрать у предпринимателя его землю.

Вот только сам фермер заявил, что в таком случае не понимает, на каком основании с ним была зарегистрирована сделка купли-продажи еще в 2017 году.

- В 2015-м регистрация собственности была проведена Госкомрегистром на основании акта постоянного пользования украинского образца. В дальнейшем на основании свидетельства о собственности российского образца была зарегистрирована сделка купли-продажи в 2017 году со мной, - говорит КП-Крым сыровар Денис Ваньжа.

Мужчина недоумевает: если упрощенный порядок не предусмотрен, то на каком основании в 2015-м бывшему владельцу участка было выдано свидетельство о праве на собственность Госкомрегистром?

- После выдачи свидетельства Госкомрегистр сделал запрос в Минимущество на продажу земли в 2016 году. На что ведомство благополучно дало согласие. Эта информация имеется в официальном ответе, - заключает фермер.

Как писала КП-Крым, предприниматель из Екатеринбурга Денис Ваньжа в 2017 году продал все имущество в родном городе и приехал в Белогорский район Крыма, чтобы построить ферму и открыть собственных цех сыроварения. За три года ему удалось выстроить производство на голом участке и наладить выпуск молочных продуктов.

Однако в начале 2021 года Ваньжа получил уведомление об аресте его имущества. Кроме того, Минимущества РК по делу незаконного пользования землей направила против фермера иск в суд. Предприниматель уверяет, что купил участок на законных основаниях, и имеет на него право собственности. Кроме того, его деятельность поддержали в Министерстве сельского хозяйства Крыма, выдав фермеру гранд на развитие.

Дениса поддержал председатель Союза сыроваров России Олег Сирота. Он просил главу Крыма Сергея Аксенова помочь разобраться в сложной ситуации и сохранить предпринимателю участок, где находится ферма и дом. Сирота отметил, что если землю у его коллеги отберут, то многодетная семья Ваньжи останется без дела всей жизни и крыши над головой.

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