На треть больше: В первые месяцы этого года Крым поставил рекорд по числу туристов

В этом году Крым планирует поставить рекорд посещаемости. Фото: Сергей Аксенов/VK

За первые четыре месяца этого года в Крыму отдохнуло больше миллиона туристов. Это на 38,6% больше, чем в доковидном 2019-м году. По мнению главы республики Сергея Аксенова, еще миллион туристов прибудет на полуостров в мае.

За четыре месяца 2021-го года 65% туристов приехало в Крым на своих авто, самолетами в республику добирались 28% отдыхающих, а поезда выбрали всего 5%. С территории Украины в Крым прибыло лишь 2%.

Сегодня, говорит глава Крыма, средний уровень бронирования объектов размещения составляет 80%.

- В Ялте этот показатель выше - 90-95%, в Алуште - 80%. В Евпатории и Феодосии забронировано 70% всего номерного фонда. Уровень бронирования отелей 5 звезд на май составляет 95%, отелей 4 звезды - 88%, 3 звезды - более 75%, - добавил Аксенов.

Сегодня в республике работает 700 отелей и санаториев, взявших на себя обязательства соблюдать санитарные требования.

- Уже с 1 мая начнутся ежедневные мониторинговые выезды Минкурортов по соблюдению требований Роспотребнадзора по безопасному отдыху крымчан и гостей полуострова в объектах размещения - масочный режим, социальная дистанция, наличие рециркуляторов, меры дезинфекции, - заключил глава РК.

Напомним, что больше всего туристов посетило Крым в 2019 году - 7,43 миллиона человек. Это стало рекордным показателем за всю постсоветскую историю.

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