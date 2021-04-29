Крым возглавил антирейтинг регионов по отказу туристам в ранее забронированном жилье

Крымские отельеры и квартиросдатчики в одностороннем порядке отменяют брони на лето по прежним ценам Фото: Архив "КП"

Крым возглавил антирейтинг регионов по односторонним отменам ранних броней на туристическое жилье. Почти 74% отказов приходится на курорты полуострова, тогда как на соседний Краснодарский край приходится 23% от общего объема отмен.

- Это тенденция последней недели, - отметила директор по развитию и коммуникациям TVIL.TU Оксана Шустикова. - Некоторые владельцы начали отменять бронирования, которые были оплачены в начале года. Они обосновывают это тем, что хотят более высокую цену за проживание. Даже готовы вернуть предоплату, так как уже сейчас большой спрос.

Такое поведение отельеров продиктовано желанием больше заработать в курортный сезон.

Помимо Крыма и Краснодарского края в список регионов с отменой ранней брони вошли Абхазия, Ленинградская область, Карелия, Ставропольский край, Тверская область, Татарстан, Московская область и Ростовская область.

Напомним, спрос на туристическое жилье в сравнении с 2020 годом увеличился вдвое. В среднем расценки на проживание увеличились на 10-15%. И если на южнобережье туристическое жилье подрожало на 25-50%, то поселки Западного Крыма и Керчь дают скромные 1-2% роста в цене. Больше всего подорожали объекты размещение в Саках (42%) и Партените (48%)

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