Тесно и дорого: Каким будет курортный сезон в Крыму 2021

Этим летом Крым ждет рекордный наплыв туристов Фото: Архив "КП"

1 мая в Крыму официально стартует курортный сезон. Точнее, его пляжно-развлекательная часть, с которой большинство ассоциируют отдых на полуострове. И каждый сезон отличается от предыдущего, хотя базовые позиции остаются неизменными - море, солнце, пляж.

БОЛЬШОЙ ПОТОК

Эксперты туристического рынка говорят о высокой востребованности Крыма в условиях закрытой Турции и европейских курортов. К тому же, еще с 2014 года полуостров лидирует в направлениях внутреннего туризма, как регион, вызывающий интерес из-за событий новой истории и богатого исторического наследия.

- Очевидно, что судьба курортного сезона в Крыму 2021 уже решена, - считает представитель Крыма в общественном совете Ростуризма Мария Мальгина. - К нам на полуостров приедет огромное количество туристов.

Власти оперируют цифрой в 8 миллионов человек по итогам года. Одна Ялта ждет туристический поток на уровне 3 миллионов отдыхающих, что на треть превысит показатели сезона-2020.

Почти 60 направлений на это лето заявлено из аэропорта «Симферополь» и еще 300 крупных населенных пунктов на материке имеют доступ в Крым по железной дороге.

Больше всего подорожали объекты класса "люкс" Фото: Анна КИРИЕНКО

ГИГИЕНА ДРУГ ТУРИСТА

На первые позиции курортного сезона 2021 выходит вопрос безопасности. Пандемия изменила сознание туриста, который ставит в приоритет организацию уборки и дезинфекцию помещений, респираторный этикет персонала и сведение к минимуму контактов с другими гостями - отрицательный тест на коронавирус необходим только при заезде в детский лагерь и оформлении в санаторий.

- На первом месте стоит вопрос безопасности туристов, в связи с чем мы обращались к руководству всех уровней - необходимо срочно наращивать количество инфекционных коек в стационарах на курортах, - говорит почетный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько. - Где-то нас услышали, но не везде.

В Крыму ковидные отделения в больницах, напротив, сокращают. В республиканском Минздраве делают ставку на массовую прививочную кампанию от, которая даст коллективный иммунитет.

Сотрудники санаторно-курортного сектора проходят вакцинацию в первую очередь, как контактирующие с большим количеством гостей. Под обсерватор отведен один из санаториев в Евпатории, если придется изолировать общавшихся с инфицированным туристом постояльцев. В целом опыт прошлого года показал, что вспышек вируса курортный сезон не приносит. Ограничения на проведение массовых мероприятий, групповых посещений музеев, концертных залов, социальное дистанцирование были внедрены в прошлом году и сохранились в этом.

Крым остается местом пляжного отдыха Фото: Архив "КП"

ВОДА ТОЛЬКО МОРСКАЯ

Отличительной чертой отдыха в Крыму этим летом станет отсутствие воды в кране для тех, кто выбрал курорты Большой Ялты и Большой Алушты. Крупные курортные комплексы и гостиницы загодя подготовились к жизни по графику подачи воды, закупили накопительные баки и насосное оборудование. Там вода будет подаваться круглосуточно. В мини-отелях к таким расходам оказались не готовы, не говоря о секторе арендного жилья. Поэтому ополоснуться под душем после купания в море получится в строго отведенное время - несколько часов с утра и столько же в вечернее время. Дома с прямым подключением к центральным магистралям и горным источникам будут котироваться на рынке туристического жилья выше, чем с подачей воды по графику.

Направляющимся на отдых в Евпаторию или Феодосию такая проблема не грозит: первая получает воду из подземных источников, вторая — из водозабора на Севере Крыма.

Проход по горным тропам на Южном берегу отныне платный Фото: Анна КИРИЕНКО

БИЛЕТ В ЛЕС

Новшеством этого курортного сезона станет платный проход по заповедным территориям, переданным в федеральное подчинение. В первую очередь это касается Ялтинского горно-лесного природного заповедника, на территории которого находятся самые популярные экологические и оздоровительные тропы-терренкуры.

Чтобы попасть на Боткинскую, Штангеевскую тропу, пройтись к водопаду Учан-Су или перевалу Шайтан-Мердвен нужно зарегистрироваться на сайте ФГБУ «Заповедный Крым», оплатить 150 рублей и получить разрешение, которое при необходимости предъявить лесоохране. Льготники и жители Крыма получают разрешение бесплатно, но подтверждающие документы берут с собой.

Такой же режим действует на территории Опукского и Казантипского заповедников. За пользование стоянками, местами для отдыха, смотровой площадкой и зоной для пикников плата взимается отдельно.

Дирекция «Заповедного Крыма» наделена правом самостоятельно выносить постановления по административному производству и штрафовать за несанкционированное посещение заповедника на 3 тысячи рублей.

ЧТО ПОД СОЛНЦЕМ

Количество пляжей в этом году несколько увеличилось - 460 против 430. Но количественный рост достигается за счет передачи прибрежных территорий по договорам благоустройства, что вызывает протесты местных жителей: привычная их глазу естественная песчаная полоса вдруг огораживается забором с калиткой, застраивается деревянными бунгало и точками общепита, перекрывается шезлонгами.

Для строительства новых пляжей нужны капитальные вложения, особенно на Южном берегу Крыма, где вся прибрежная территория имеет искусственное происхождение. Без подсыпки щебнем, укрепления бетонных бун и берм территория пляжей сокращается и может принять ограниченное количество туристов.

Пустующие пляжи санаториев, напротив, не подлежат общему пользованию, поскольку на них распространяется режим работы медицинского учреждения и в условиях пандемии посторонним проход запрещен. Прошлым летом попытки отдыхающих расположиться на санаторских пляжах не редко заканчивались конфликтами с охраной. Скорее всего, этого не избежать и в этом сезоне.

ДОРОГО И НЕ ПОНЯТНО

Самый острый вопрос летнего отдыха в Крыму - его стоимость. Рынок реагирует на каждое движение на выездных направлениях, и, в сравнении с 2020-м годом, ценник увеличился на 20-25%. Причем происходит это в сегменте объектов размещения уровня от 3-х звезд и выше.

Комфортабельных отелей за последние годы в Крыму не прибавилось, поскольку их целевая аудитория предпочитала выезжать на отдых за рубеж. Не имея такой возможности, но привыкнув к определенному уровню услуг, туристы ищут отечественные аналоги на Черноморском побережье. И, в условиях дефицита, спрос перегревает рынок и завышает стоимость. Двухместный номер «стандарт» в летние месяцы начинается от 10 тысяч рублей в сутки, «люкс» - от 50 тысяч.

- С пандемией рано или поздно будет покончено, и границы откроются, - уверен глава комитета Госсовета Крыма по курортам, туризму и спорту Алексей Черняк. - И у нас есть шанс, что границы откроются, а туристы продолжат ехать в Крым. И это задача на сезон этого года, прежде всего по соотношению цена/качество и уровню оказания услуг. Задача на будущее у Крыма - принимать по 10 миллионов туристов ежегодно.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спрос на лето в Крыму вырос вдвое, цены - на 20%

Туристы ищут комфорт и сервис там, где его отродясь не бывало (подробнее)

Сергей Аксенов: Крым в состоянии принять больше 10 миллионов туристов

Власти региона приняли меры по соблюдению и контролю за безопасностью в курортный сезон (подробнее)