Сергей Аксенов: Крым в состоянии принять больше 10 миллионов туристов

В доковидном 2019 году Крым принял 7,4 миллиона туристов. Фото: Анна КИРИЕНКО

Крым готов к активному курортному сезону и в состоянии принять более 10 миллионов туристов, заявил на XI Всероссийском туристском форуме «Открытый Крым» глава республики Сергей Аксенов.

- Крым в состоянии принять более 10 миллионов туристов, такую задачу поставил президент на 2025-26 годы, - цитирует Аксенов корреспондент КП-Крым с места событий. - В советские времена Крым спокойно принимал около 12 миллионов туристов.

По словам главы региона, принятые меры по соблюдению и контролю за безопасностью туристов позволяют избежать вспышек заболеваемости в курортный сезон.

- По разным прогнозам может быть и третья волна, но самые жесткие требования по работе отельеров были в прошлом году, жестче не будет точно. Закрывать сферы мы не будем, - заверил Аксенов.

Напомним, по данным Министерства курортов Крыма рост туристического потока в 2021 году составил 20% по отношению к доковидному 2019 году.

Ранее власти заявляли, что республика готова принять в этом году около 8 миллионов туристов.

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