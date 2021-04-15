В Крыму готовятся запустить детский туристических кешбэк

Детский туристический кешбэк может стать следующим этапом поддержки отрасли. Фото: архив "КП"

Детский туристических кешбэк может стать следующим этапом программы развития внутреннего туризма. Об этом на открытии XI Всероссийского туристского форума «Открытый Крым» сообщил глава комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета Крыма Алексей Черняк.

- Сейчас рассматривается вопрос о детском кешбэке, чтобы полученный опыт распространить на детский отдых и помочь детскому отдыху и оздоровлению, - отметил он.

По словам парламентария, летний отдых в Крыму в стимуляции не нуждается, и некоторые объекты загружены вплоть до октября. Поэтому четвертый этап кешбэка имеет смысл вводить на ноябрь и декабрь.

Напомним, в Крыму с 27 мая возобновиться работа детских лагерей по приему отдыхающих из других регионов РФ. При этом заполняемость объектов ограничена на уровне 75%.

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