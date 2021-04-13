Крымские лагеря начнут принимать детей из всех регионов России с 27 мая

Отдых в детских лагерях Крыма для жителей других регионов РФ был запрещен в течение года Фото: Евгения ГУСЕВА

В Крыму с конца мая начнут принимать в оздоровительные лагеря детей со всех регионов РФ. Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности внес глава РК Сергей Аксенов.

- Организациям, включенным в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Республики Крым, осуществлять бронирование мест, прием и размещение потребителей соответствующих услуг с 27 мая 2021 года, с учетом эпидемиологической ситуации на территории Республики Крым и при условии неукоснительного соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, - сказано в документе.

При этом в указе говорится, что детские отряды должны быть укомплектованы не более, чем на 75% от проектной вместимости организации. Кроме того, лагерь должен получить санитарно-эпидемиологическое заключение на деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления. Есть условия для детей и их сопровождающих – отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, полученный не раньше чем за 72 часа до заезда в лагерь.

Напомним, что отдых в детских лагерях Крыма для жителей других регионов РФ был запрещен в течение года. Однако в середине лета 2020-го МДЦ «Артек» в порядке исключения принимал детей из Крыма, Севастополя и арктической зоны, а в январе текущего года лагерь начал принимать детей из всех регионов РФ.

Режим повышенной готовности в Крыму действует с 17 марта 2020 года из-за пандемии коронавируса. Большинство массовых мероприятий в республике по-прежнему под запретом. Кинотеатры и театры не могут быть заполнены больше, чем на 75%.

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