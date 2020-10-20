Отдых вместо учебы: Школьникам Крыма раздают бесплатные путевки в детские лагеря

В этом году в лагерях Крыма отдохнуло около 4 тысяч детей Фото: Архив "КП"

В родительских чатах переполох: всех, кто не успел получить льготную путевку в лагерь этим летом, агитируют срочно отправлять детей на осенние смены. Дескать, это хороший шанс поднять иммунитет ребенка и дать ему возможность пожить нормально, без социальной дистанции и прочих атрибутов коронавирусной жизни.

Но у родителей возникает много вопросов, например, есть ли в детских лагерях отопление и как быть со школьной программой?

- В этом году детская оздоровительная кампания в Республике Крым проводится до конца года, - сообщили КП-Крым в Минобразования РК. - Работают шесть круглогодичных организаций отдыха детей и их оздоровления. Указанные детские оздоровительные лагеря оснащены системами отопления. Путевки выдают на 5-6 смену, продолжительность смены 21 день. Обучение не предусмотрено.

Путевки оплачивает республика, а право на их получение имеют дети, включенные в банк данных льготных категорий и еще не отдохнувшие в этом году за бюджетный счет.

Чтобы попасть в перечень льготников, родителям нужно подать заявление в структурное отделение муниципальной администрации, отвечающее за образование. В Крыму региональным законом определено 14 категорий, начиная от детей-сирот, и заканчивая победителями олимпиад и соревнований, которым в местном бюджете отводится отдельная строка на отдых и оздоровление.

За летнюю кампанию, которая в этом году сократилась до двух месяцев, в лагерях успели побывать около 2 тысяч детей и столько же принял детский центр «Артек». Но в целом власти планировали отправить на отдых 20 тысяч крымских ребят.

- МДЦ «Артек» продолжает функционировать, - заверили в Минобразования. - Отбор и поощрение талантливых и одаренных детей путевками в МДЦ осуществляется исключительно посредством автоматизированной информационной системы «Путевка».

Для этого нужно пройти регистрацию на сайте артек.дети. После регистрации в личном кабинете заполнить свой профиль, добавить достижения за последние 3 года и подать заявку на интересующую смену.

В перечне также детский оздоровительный лагерь «Мультфильм» в селе Песчаное, алуштинские лагеря «Сатера» и «Кипарис», «Дружба», «Gagarin» и «Лучистый» в Евпатории.

- Учебного процесса у нас нет, - уточнили в ДОЛ «Лучистый». - Но есть масса кружков, креативных студий, wi-fi для дистанционной учебы, если кому-то понадобится. Не думаем, что за 20 дней дети успеют так сильно отстать от школьной программы, чтобы не наверстать упущенное.

В Министерстве образования Крыма свою позицию по вынужденному пропуску занятий школьников ради возможности отдохнуть в лагере не обозначили. С одной стороны многие родители просят дать возможность выбора - учиться в школе дистанционно или очно. И в этом Минобразования непреклонно: школьные занятия должны проходить в режиме офлайн. С другой стороны, когда речь заходит об освоении бюджетных средств, можно отойти от принципов и дать возможность школьникам пропустить занятия ради хороших показателей оздоровительной кампании.

Напомним, Роспотребнадзор запретил принимать в Крыму организованные группы детей вплоть до отмены режима повышенной готовности к ЧС по коронавирусу. Многие объекты, ориентированные на детский отдых, вынуждены перенести путевки на 2021 год, в надежде, что им разрешат работать. При этом Роспотребнадзор, ссылаясь на данные заболеваемости COVID-19, говорит о крайне низкой передаче инфекции в детской среде, чем обусловлена полноценная работа детских садов и школ.

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