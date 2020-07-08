2020-07-08T16:10:18+03:00
Общество

Дети из Крыма и Севастополя смогут отдохнуть в «Артеке» этим летом

Вопрос работы детского центра решится на днях
Никита ПОЛЬКО
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Лагерь сможет принимать только детей из Крыма и Севастополя. Фото: МДЦ "Артек".Лагерь сможет принимать только детей из Крыма и Севастополя. Фото: МДЦ "Артек".
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Для детей из Крыма и Севастополя уже 15 июля может отрыться МДЦ «Артек», заявил на онлайн пресс-конференции глава РК Сергей Аксенов.

По его словам, программа внутреннего туризма в Крыму будет актуализирована уже 10 июля.

- Будет поставлена точка, деньги из республиканского бюджета дополнительно на оздоровление крымских детей выделены в этом году, - отметил Аксенов.

Говоря о попытках заезда в Крым детских групп из других регионов РФ, глава республики заявил, что такие случаи имеют место быть. Даже не смотря на запрет.

Напомним, что 3 июля 2020 года республика перестала принимать группы детей из других регионов страны до стабилизации ситуации с коронавирусом. Указ об этом подписал Сергей Аксенов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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