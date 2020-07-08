Дети из Крыма и Севастополя смогут отдохнуть в «Артеке» этим летом
Для детей из Крыма и Севастополя уже 15 июля может отрыться МДЦ «Артек», заявил на онлайн пресс-конференции глава РК Сергей Аксенов.
По его словам, программа внутреннего туризма в Крыму будет актуализирована уже 10 июля.
- Будет поставлена точка, деньги из республиканского бюджета дополнительно на оздоровление крымских детей выделены в этом году, - отметил Аксенов.
Говоря о попытках заезда в Крым детских групп из других регионов РФ, глава республики заявил, что такие случаи имеют место быть. Даже не смотря на запрет.
Напомним, что 3 июля 2020 года республика перестала принимать группы детей из других регионов страны до стабилизации ситуации с коронавирусом. Указ об этом подписал Сергей Аксенов.
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ИСТОЧНИК KP.RU