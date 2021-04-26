Надежды на заполнение водохранилищ Крыма растаяли вместе со снегом

Изобильненское водохранилище обмелело на три четверти. Фото: Администрация Алушты

Притоки воды в водохранилища Крыма постепенно сокращаются. За неделю от таяния снега в горах Симферопольское, Аянское и Партизанское водохранилища, питающие столичный регион, получили дебет в 1,2 миллиона кубометров, и в целом в них накоплено 11 миллионов кубометров воды. Водохранилища Ялты пополнились на 1,5 миллиона кубометров и поднять из Загорского и Счастливенского можно 15 миллионов кубометров. Хуже всего ситуация с Изобильненским водохранилищем, из которого питьевую воду получает Алушта - оно заполнено чуть больше четверти, и полезного объема в нем всего 2,5 миллиона кубометров.

ВОДА КРУГЛОСУТОЧНО

После того, как Симферополь перешел на новый график подачи воды с 6.00 до 24.00 на город и пригород нужно подавать 130 тысяч кубометров воды в сутки. Чуть больше 50 тысяч кубов поступает из водохранилищ, остальное поднимают из подземных источников.

- При таких же притоках, которые идут на сегодняшний день, нам на 8 месяцев водных запасов достаточно, - считает вице-премьер правительства Крыма Светлана Маслова. - Мы уверены, что с учетом притоков в водохранилища и использования воды из артезианских скважин, сможем снять через какое-то время Симферополь с режимного водообеспечения.

ПЬЮЩИЕ ТУРИСТЫ

Уже через неделю-две притоки сократятся до минимума, как только от снега в горах не останется и следа. Из горных источников Ялта уже получает на треть меньше воды, чем в середине апреля — всего 40 тысяч кубометров против 60-65 тысяч. Расходы в регионе, тем временем, пошли в рост, и чтобы подавать воду в установленное по графику время с 6.00 до 9.00 утра и с 18.00 до 21.00 вечером, из Загорского и Счастливенского водохранилищ стали забирать по 20 тысяч кубометров в сутки.

- В первую очередь, уже сказывается наполнение города туристами, - указала Маслова.

Администрация Ялты уже предупредила, что этот курортный сезон пройдет с водой по графику, и, по данным властей, уже 90% объектов коллективного приема и размещения туристов уже закупили накопительные емкости и насосы. Для бесперебойной подачи в водохранилищах должно быть не меньше 21 миллиона кубометров воды.

ЖЕСТКО, НО НЕОБХОДИМО

В Алуште емкости и насосы для объектов социальной сферы закупили еще в прошлом году. Запасов Изобильненского водохранилища хватит всего на два месяца курортного сезона, поэтому все скважины и каптажи в регионе обследованы и подсчитаны. От источника в районе «Артека» в Партенит тянут 6-километровый водовод, по которому город будет получать по 5 тысяча кубов в сутки. Расход воды увеличивается в летние месяцы с 15 до 35 тысяч кубов, и сейчас город живет по графику с 6 до 8 утра и с 19 до 22 часов вечером.

- Отели, гостиницы, санатории, пансионаты будут получать воду точно по такому же графику, как и все алуштинцы, и обеспечивать водой своих гостей в утренние и дневные часы из собственных резервуаров, - уточнила глава администарции Алушты Галина Огнева. - Также хочу отметить, что многие места размещения имеют на своих территориях собственные источники. Да, предложенный график жесткий, но необходимый. Водовозки нельзя допустить!

На Южный берег Крыма переехала водная инспекция, которая с телескопическим оборудованием ищет незаконные врезки в трубы и скрытые утечки. Особо ветхие участки будут менять в аварийном режиме.

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