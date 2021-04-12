Двойной приток: Тающий снег дает крымчанам надежду на круглосуточную подачу воды

Наполнение водохранилищ идет постепенно Фото: Анна КИРИЕНКО

Прошедшая неделя дала двойной приток воды в водохранилища, питающие Симферополь и Ялту. В горах началось снеготаяние, оживившее родники и речушки, на которых построены искусственные водоемы.

- Прогнозы по улучшению ситуации позитивные, - считает вице-премьер правительства Крыма Светлана Маслова. - С учетом тех мероприятий, которые проводятся по переходу на артезианскую воду, есть позитивный настрой на то, что мы сохраним достаточный объем воды в водохранилищах, и это позволит нам рассмотреть возможность изменения графика подачи воды.

В трех водохранилищах столицы Крыма - Симферопольском, Аянском и Партизанском - полезный объем увеличился до 7,9 миллиона кубометров. Больше всего воды накоплено в Аянском - 75% от объема. Чаши Симферопольского и Партизанского практически пустыми, но перспектива их наполнения есть. На город и пригород 84 тысячи кубометров воды поступает из подземных источников, и всего 33 тысячи - из водохранилищ. Расходы на нужды столичного региона постепенно сокращаются благодаря выявленным утечкам в трубах с помощью телескопической лаборатории. За неделю нашли 8 дыр, через которые вода утекала в грунт, и 6 уже залатали. Попутно водная инспекция ищет незаконные подключения к сети.

НА СЕЗОН ХВАТИТ

В двух водохранилищах Ялты - Загорском и Счастливенском - уже накоплено свыше 11 миллионов кубометров воды. Горные источники в среднем дают около 54 тысяч кубометров, что позволяет аккумулировать притоки для высокого курортного сезона. По оценке руководства Ялтинского водоканала, для стабильного водоснабжения в летний период нужно накопить 12 миллионов кубометров, а чтобы дожить до нового сезона осадков - больше 20 миллионов.

Пока региону помогают водопады и родники, но в скором времени они уснут и вся нагрузка ляжет на водохранилища. Это уже произошло в Алуште, где всю необходимую воду поднимают из Изобильненского. В нем накоплено 16% от полезного объема или 2 миллиона кубометров. Но альтернативных источников с подключенной системой водозабора в регионе нет, и к курортному сезону Алушта придет с весьма скромными запасами.

НА ЧИСТУЮ ВОДУ

Сложности ситуации добавляет низкая экологическая культура населения. Вывести канализационную трубу со своего подворья в русло реки стало настолько привычным делом, что редкая проверка не натыкается на слив нечистот. На прошлой неделе инспекторы нашли сток канализации в речку Коккозка, который устроил индивидуальный предприниматель. По руслу реки фекальные воды попадали в питающий Севастополь водой Бельбек. Та же история с Альминским водохранилищем, из которого пьет Симферополь.

- Буквально позавчера в рамках самостоятельного рейда был установлен факт незаконного сброса сточных вод в Альминское водохранилище, - сообщила замминистра природы Крыма Ольга Славгородская. - Сброс прекращен, ведется расследование для установления виновных.

Реестр домовладений без центральной канализации заполнен только на пятую часть. А полностью свести данные водопотребления с объемом откачки стоков из выгребных ям власти намеревались уже к 1 мая, чтобы понимать решение проблемы в масштабах всего Крыма.

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