Бурить и опреснять: До 2024 года объемы добычи воды в Крыму увеличат вдвое

Бурение новых скважин и опреснение спасут Крым от засухи Фото: "КП" Архив

Добыча пресной воды из-под земли и опреснение морской - эти направления будет финансировать правительство РФ для преодоления вододефицита в Крыму. К лету «Росгеология» представит первые результаты геологоразведки запасов на дне Азовского моря, где в доисторические времена проходило русло реки Дон, оставившее после себя пресную воду.

- До 2024 года мы планируем увеличить объем подачи воды в Республику Крым и Севастополь практически в 2 раза до 300 тысяч кубов, - заверил на совещании по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин. - Это сегодня суточная норма потребления.

План правительства РФ по обеспечению надежного водоснабжения Крыма, принятый в октябре прошлого года, уже позволил снять остроту проблемы. Раньше срока введен в строй Бештерек-Зуйский водовод, по которому вода из 11 скважин будет поступать в столичный регион. Подключен водозабор на реке Бельбек, где скапливается 150 тысяч кубометров воды в сутки, необходимых для снабжения Севастополя. За пол года «Росгеология» пробурила 26 скважин, которые подают потребителям более 40 тысяч кубометров артезианской воды в сутки. До конца года в общую сеть подключат еще 17 скважин.

Южный берег Крыма, где кроме накопительных водохранилищ источников нет, придется строить опреснительную станцию. Сейчас в Загорском и Счастливенском водоемах треть от необходимых запасов, и при летнем потреблении в 100 тысяч кубометров в сутки этой воды хватит на два месяца. Но снег в горах еще лежит, и он даст дополнительный приток, который посчитают к маю. Глобальные надежды гидрогеологи возлагают на месторождения в Азовском море.

- Там огромные запасы, в чем мы уже уверены, - подчеркнул Хуснуллин. - Ключевой вопрос - на какой удаленности от берега они находятся и на какой глубине. По методу добычи нефти можно эту воду добывать, и такой мировой опыт есть.

С 15 апреля морские суда «Росгеологии» приступят к комплексной геологоразведке, и перспективы использования воды станут ясны к июлю. Для ее транспортировки предлагается использовать русло Северо-Крымского канала, которое еще нужно привести в надлежащее состояние. И прежде 50% воды уходило через трещины в бетонных берегах искусственной реки, а после семилетнего простоя разломов и повреждений стало намного больше.

Собственно, в сохранении добытой воды и замене изношенных сетей остается самый большой резерв дефицитного ресурса. На перекладку сетей до 2024 года в Федеральной целевой программе запланировано 4,3 миллиарда рублей для Крым и на 3,6 миллиарда для Севастополя. Только после выполнения всех мероприятий станет ясна потребность в строительстве опреснительных станций на Западном берегу Крыма.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Огонь!»: В Крыму запустили Бештерек-Зуйский водовод

Чистейшая артезианская вода поступит в Симферополь (подробнее)

Месяц до победы: К 15 апреля Симферополь должен быть с водой

Ялта продолжает сидеть на почасовом графике подачи (подробнее)