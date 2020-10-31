Опреснение - запасной вариант: Крым приступил к решению вопроса вододефицита

На реализацию проекта выделили почти 50 миллиардов из федерального бюджета Фото: Виталий ПАРУБОВ

Для решения вопроса вододефицита Крыма российские власти разработали целый план, благодаря которому региона сможет получать больше 300 тысяч кубометров воды в день. С сегодняшнего дня началась реализация проекта.

Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, 31 октября полуостров приступил к реализации федерального плана по устойчивому водоснабжению. Для его воплощения республике дали почти 48 миллиардов рублей, из которых около 46 миллиардов – деньги из федерального бюджета.

На данный момент специалисты приступили к реализации восьми из четырнадцати мероприятий, которые были включены в комплексный план по обеспечению Крыма питьевой водой.

По информации вице-премьера Марата Хуснуллина, работы разделены на первоочередные, среднесрочные и долгосрочные. На первые из федерального бюджета выделили 5,8 миллиарда рублей, а еще 880 миллионов направили на реализацию мер по снижению потерь в сетях водоснабжения.

Кроме того, в общий список мероприятий российские власти внесли разработку новых местонахождений подземных вод и возведение гидротехнических сооружений, поэтому опреснение морской воды становится «запасным вариантом».

Основным источником питьевой воды рассматривают запасы подземных вод, так как, по данным Росгеологии, на полуострове еще во время Советского Союза было обнаружено около двух миллионов кубов воды.

- Но окончательно - где, в каком месте, сколько мы сможем забрать - будет понятно в конце декабря, когда мы на существующих сегодня скважинах добуримся и поймем, какой дебет воды и можем ли мы его в том объеме подать дополнительно в сеть, - заключил Хуснуллин.

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