На что уйдут 50 миллиардов: Опубликован план спасения Крыма от засухи

Правительственный план предполагает решить проблему вододефицита Крыма за 4 года Фото: Анна КИРИЕНКО

Строительство опреснительной станции, переброска части стока реки Салгир в Межгорненское водохранилище для нужд Симферополя и строительство водозабора на реке Бельбек с очистными сооружениями для подачи в водопроводную сеть Севастополя вошли в план правительства РФ по обеспечению надежного водоснабжения Крыма.

Документ рассчитан на 2020-24 годы, и общая сумма затрат составит 48 миллиардов рублей. Большая часть средств запланирована в Федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя до 2024 года. Дополнением к ним станут 5,5 миллиарда из резервного фонда правительства РФ.

Самое дорогостоящее мероприятие - строительство новых водоводов от Чернореченского водохранилища в Севастополь - обойдется в 9,5 миллиарда рублей. На документальную подготовку к прокладке трубопроводов с подключением к водопроводному узлу N 3 Севастополя отводится несколько лет, а сами работы запланированы на 2024 год.

В течение двух ближайших лет должны быть построены опреснительные станции на Западном берегу Крыма, на что запланировано 8,2 миллиарда рублей, но без учета подводящих сетей. Выбрана технология обратного осмоса, а мощность станции составит 40 тысяч кубометров воды в сутки - по 20 на Симферополь и Севастополь.

Еще 5,8 миллиарда уйдет на разработку технико-экономического обоснования и реконструкцию Межгорного водохранилища, чтобы накапливать воду Салгира для нужд столичного региона. Эту работу планируется выполнить уже в следующем году, чтобы гарантированно иметь по 60 тысяч кубометров воды в сутки.

Водозабор на реке Бельбек за 4,6 миллиарда рублей будет строить Минобороны РФ за средства резервного фонда. Управиться должны к апрелю следующего год, чтобы Севастополь стал получать ежесуточно по 40 тысяч кубометров воды.

Также до конца этого года силами Минобороны РФ Севастополь получит воду из Кадыковского карьера. Прокладка коммуникаций обойдется в 350 миллионов рублей, на выходе - по 15 тысяч кубометров воды в сутки.

В этом году благодаря строительству новых скважин Симферополь получит 22,5 тысячи кубометров воды в сутки. Затраты на геологоразведку и бурение составят 250 миллионов рублей и поступят из резервного фонда.

На четыре года затянется строительство Бештерек-Зуйского водозабора и водовода до Симферополя, на что предусмотрено более 1,7 миллиарда рублей. В результате столица дополнительно получит 11,5 тысячи кубометров воды в сутки.

Чтобы сохранить дефицитный ресурс, в правительственном плане указаны мероприятия по снижению потерь в сетях - на 4,3 миллиарда рублей в Крыму и на 3,6 миллиарда для Севастополя. Эти деньги уже запланированы в Федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя до 2024 года.

Отдельным пунктом прописано проектирование и строительство канализационных очистных сооружений «Южные» в Севастополе за 8,5 миллиарда рублей, что также входит в ФЦП. Воду с новых КОС планируется запустить для вторичного использования в объеме 5 тысяч кубометров ежесуточно.

Напомним, накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о согласовании плана по стабильному водоснабжению Крыма и Севастополя, который позволит суточно получать в регионе 310 тысяч кубометров пресной воды.

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