Месяц до победы: К 15 апреля Симферополь должен быть с водой

С 15 апреля Симферополь должен стать водонезависимым Фото: Анна КИРИЕНКО

Сроки снятия вододефицита со столичного региона Крыма подходят к концу. На этой неделе в общую сеть зайдет вода из Бештерек-Зуйского водовода, который даст Симферополю 22 тысячи кубометров воды. 75 тысяч кубов заходит с западного направления, обеспечивая потребителе водой из Ивановского, Вилиновского и Чеботарского водозаборов. Еще 10-15 тысяч кубов нужно искать в дополнительных источниках, поскольку запасы водохранилищ нужны на всякий аварийный случай, когда старые трубы не выдерживают напора и город нужно переключить на Партизанское и Аянское водохранилища. В Симферопольском притоков как не было, так и нет.

ГДЕ ТЕЧЬ

- Ремонт на водоводе «Веселое - Дзержинского» даст дополнительно 11 тысяч кубометров, которые мы сможем направить на город, - говорит генеральный директор «Воды Крыма» Владимир Баженов. - Поздно ночью закончили обвязку Бештерек-Зуйского водовода на насосной станции «Белое».

В общей сложности к 15 апреля в Симферополь будет поступать 110 тысяч кубометров пресной артезианской воды. Чтобы сохранить дефицитный ресурс, передвижная лаборатория «Воды Крыма» ищет утечки в трубах и незаконные подключения. За неделю с помощью телескопического робота нашли 14 дыр в трубах, которые на поверхности никак себя не обнаруживали - вода из них сочится либо в карстовые пустоты, либо в ливневую канализацию. Заодно обнаружили врезку одного из столичных предприятий, которому «левая» труба обошлась в 1,4 миллиона рублей штрафа.

С мая инспекция переключится на частный сектор Симферополя, а с июня - на курортные города и поселки, которые оживут после зимней спячки.

РАЗГОН ПО СЕТЯМ

Ялта накопить воды на летний сезон не успевает. Горные источники, щедро одаривающие пресной водой в феврале, в марте начали истощаться и вместо 50 тысяч кубов давать всего 16,5 тысячи.

Местами в горах еще есть снег, и март обещает быть дождливым, но из необходимых 30 миллионов кубов воды в водохранилищах есть всего 9,5 миллиона. Хотя многие «сетевые обозреватели» не верят таким данным - по их мнению на населении экономят воду в угоду крупным гостиничным комплексам и лоббированию интересов производителей опреснительных установок.

- Был разгон информации, что якобы не дают воду из водохранилищ, чтобы поставить опреснители, - отметил глава Крыма Сергей Аксенов. - Понятно, что это вопрос к Министерству внутренней политики и информации: нужно научиться доказывать, что белое - это белое. Воды нет, начинается какое-то движение, и никто не может ничего доказать. Вопрос к специалистам - понимают ли они, как работать? Выехали на место, отсняли мерники, истина всегда конкретная. Говорить можно все, что угодно, но правду то не скроешь.

Строительство опреснительной установки обойдется в 3,3 миллиарда рублей. Решить задачу по стабильному водоснабжению Ялты без использования морской воды руководство Крыма возможности не видит, но готово рассмотреть предложения общественников, которых беспокоит опреснение. Пока же администрация Ялты подготовит фото и видеоматериалы актуального состояния Загорского и Счастливенского водохранилищ, чтобы наглядно показать, с какими запасами воды регион входит в курортный сезон.

ШТОПАНЫЕ ТРУБЫ

- Еще одной проблемой, по мнению горожан, является слишком затянутый ремонт сетей водоснабжения, - добавляет глава администрации Ялты Янина Павленко. - В этом году республика выделила 900 миллионов рублей. Мы сделаем широкое освещение, где, на каких улицах будет идти ремонт сетей. Многие годы они комплексно не ремонтировались, и не всегда эта работа идет так быстро, как хочется.

В целом на ремонт сетей и поиски новых подземных источников Крым получит 2 миллиарда 150 миллионов рублей. После всех проведенных работ жители полуострова смогут получать в сутки дополнительно около 90 тысяч кубометров воды. Она будет поступать без перебоев и плановых отключений. А пока ждем 15 апреля. Может и горячую включат.

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