На спасение Крыма от засухи выделят больше 3 миллиардов рублей

Дополнительно кабинет министров выделит из федерального бюджета 1,4 миллиарда на капитальный ремонт жилых домов. Фото: Архив "КП"

На решение проблем с водоснабжением в Крыму и Севастополе правительство России планирует выделить больше 3 миллиардов рублей. Как сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин, эти деньги будут направлены на строительство современной инженерной инфраструктуры и модернизацию систем водоснабжения полуострова.

- Мы направим Республике Крым еще почти 2 миллиардов 150 миллионов рублей на эти цели, а городу Севастополь - более 1 миллиарда 100 миллионов рублей, - отметил он. - Эти средства пойдут на поиск новых месторождений питьевых подземных вод, а также на модернизацию региональных сетей водоснабжения, - отмечает премьер-министр.

После всех проведенных работ жители полуострова смогут получать в сутки дополнительно около 90 тысяч кубометров воды. Она будет поступать без перебоев и плановых отключений.

Дополнительно кабинет министров выделит из федерального бюджета 1,4 миллиарда на Крым и Севастополь. Из них 1 миллиард получит республика на капитальный ремонт жилых домов.

Также из резервного фонда правительства страны будет направлено еще 150 миллионов на поддержку жителей полуострова, которые пострадали от недобросовестных застройщиков. Компенсацию должны получить 77 человек.

Напомним, в субботу, 13 марта, было принято окончательное решение по возведению опреснительных установок в Ялте. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, строительство станции должно обойтись в 3,3 миллиарда рублей. Власти республики уже начали готовить технико-экономический проект.

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