Проект опреснительной установки в Ялте оценили в 3,3 миллиарда рублей

Подземных источников оказалось ничтожно недостаточно для крымского населения Фото: Анна КИРИЕНКО

Возведение опреснителя морской воды в Ялте должно обойтись в 3 миллиарда рублей. Как сообщил журналистам глава республики Сергей Аксенов, власти Крыма уже начали готовить технико-экономический проект.

По его словам, для того, чтобы полностью обеспечить население Большой Ялты питьевой водой, недостаточно подземных источников, поэтому окончательно принято решение построить опреснитель на юге Крыма.

- Только опреснение даст гарантированный результат. По ялтинской площадке готовится технико-экономическое обоснование, примерный объем средств около 3 млрд рублей - сегодня прикинули, источники финансирования есть, - отмечает Аксенов во время совместного брифинга с министром экономического развития России Максимом Решетниковым.

В настоящее время в Крыму разработан инвестиционный проект по объекту на сумму 3,3 млрд рублей. Его планируют реализовать до 2023 года.

Напомним, из-за критического вододефицита в Симферополе и близлежащих населенных пунктах города, а также Бахчисарайского района подачу воды ограничили. Сразу несколько крымских город перешли на почасовой график подачи воды. После крымской столицы на ограниченное водоснабжение перешли Ялта и Алушта, а в ноябре ограничили подачу воды и в Евпатории. Также из-за критического обмеления водохранилищ осенью в 2020 году власти Севастополя ввели режим повышенной готовности.

В прошлом году в республику направили больше 48 миллиардов рублей до 2024 года на решение проблемы дефицита воды. Комплексный план, который был подготовлен по поручению президента России Владимира Путина, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме около 310 тысяч кубометров в сутки и включает в себя 14 мероприятий.

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