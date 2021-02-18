Уже к концу этого лета крымская столица сможет избавиться от ограничений в подаче воды. Как сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов, острая фаза дефицита на полуострове уже пройдена.- Да, мы находимся в режиме экономии, но у нас прибывающих источников больше, чем мы потребляем. Мы начинаем формировать определенный запас, и к концу лета выйдем на снятие ограничений по Симферополю, - заявил он в интервью телеканалу «Россия 24».Глава крымского парламента отметил, что от «красной» черты Крым уже отошел благодаря альтернативным подземным источникам. Дальше остается надеяться на опреснительные установки, которые тоже в скором времени начнут работу.- Реализуется программа, которая поддержана федеральным центром, лично президентом. Например, вопросы, которые в первую очередь - у нас обострилась ситуация в Симферополе - мы закрыли за счет подземных источников, - отметил спикер.Напомним, из-за критического обмеления водохранилищ в Симферополе и близлежащих населенных пунктах города, а также Бахчисарайского района подачу воды ограничили. Город перешел на почасовую подачу водоснабжения. После крымской столицы на почасовой график перешли Ялта и Алушта, а в ноябре ограничили подачу воды и в Евпатории.В прошлом году в Крым направили больше 48 миллиардов рублей до 2024 года на решение проблемы дефицита воды. Комплексный план, который был подготовлен по поручению президента России Владимира Путина, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме около 310 тысяч кубометров в сутки и включает в себя 14 мероприятий.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕХватит ли туристам пересохшего Крыма воды в курортном сезоне 2021 годаПока только два города республики живут в режиме почасовой подачи воды (подробнее)Воды в Симферопольском водохранилище больше нетСтолица переходит на подземные источники (подробнее)