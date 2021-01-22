Искать на дне или загнать под дно: Где взять воду для пересохшего Крыма

Дефицит воды составляет около 200 миллионов кубометров в год. Фото: Архив КП

Ялта подсчитывает запасы воды. В Загорском и Счастливенском водохранилищах в общей сложности осталось около 2,5 миллионов кубометров, тогда как обычно к середине февраля там накапливается больше 30 миллионов кубов. Этих запасов хватает для высокого туристического сезона, когда население Южного берега увеличивается втрое, если не вчетверо. Сейчас регион выручают горные источники, которые иссякнут, как только с вершин уйдут снежные шапки и дождевые облака. Без пресной воды курорт не сможет летом принимать отдыхающих, и крупные гостиничные комплексы уже разыскивают поблизости ручейки и речки, чтобы не зависеть от централизованного водопровода.

БУДЕМ ОПРЕСНЯТЬ

Симферополь сидит на «сухом пайке» с августа. К марту власти обещают выровнять ситуацию и максимально подтянуть к городу ресурс подземных месторождений из Бахчисарайского и Сакского районов. Но даже с подключением дополнительных источников столичный регион может рассчитывать на 100 тысяч кубометров воды в сутки, при стандартном потреблении 150 тысяч.

Симферопольское водохранилище обмелело до критического уровня, и руководство Крыма убеждено в необходимости постройки опреснительных станций. Хотя в правительственном плане мероприятий по стабильному водоснабжению этот пункт указан со сноской - после реализации всех основных мероприятий. И, в первую очередь, это касается ремонта чаши Межгорного водохранилища с запуском в нее части паводковых стоков Салгира и строительства Бештерек-Зуйского водозабора и водовода до Симферополя. На это в Федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя запланировано 7,5 миллиардов рублей.

При этом на правительственном уровне планируют продлить ФЦП до 2025 года с увеличением финансирования до 1,37 триллиона рублей. В эту сумму входит строительство опреснительных станций за 8,2 миллиарда рублей с технологией обратного осмоса и мощностью 40 тысяч кубов воды в сутки.

- Решение принято - необходимо ставить опреснение для гарантированного водоснабжения, - подчеркивает глава Крыма Сергей Аксенов. - Одно дело смотреть баланс по Крыму, по источникам, которые в полях разбросаны. Другое дело, как ее подать в единую трубу, что практически невозможно даже при условном балансе до 1 миллиона кубометров по всему Крыму, от маленьких ручейков до всего остального. Подать ее в единую трубу на Симферополь невозможно, поэтому опреснение - единственный выход.

В ЧЕМ СОЛЬ

Сакское побережье, где планируется построить опреснительную станцию для Симферополя, по уровню на 200 метров ниже столицы, и для перекачки воды потребуются дополнительные затраты.

В смету строительства опреснителей инженерные сети до потребителя не включены, как и расходы на электроэнергию. Вопрос с минеральным остатком все еще открыт - из 1 литра морской воды получится 250 миллилитров пресной, а остальное - соленая рапа, которую нельзя просто так сбрасывать в море.

При расчетной мощности в 40 тысяч кубометров воды в сутки осадок составит 160 тысяч кубометров. Ученые считают возможным сливать его в лиманы для дальнейшей добычи пищевой соли. Сбрасывать в море высокоминерализованные стоки с содержанием натрия и хлоридов в России запрещено.

Законодательной базы по использованию опресненной воды для питьевого водоснабжения нет. Всю нормативку еще предстоит разработать, и просто подать ресурс в трубу не получится - нужны утвержденные требования в области санитарно-эпидемиологических норм и правил. А для этого нужны исследования.

ДЕДОВСКИМ СПОСОБОМ

Год назад ученые предложили вернуться к технологиям недавнего прошлого и загнать реки под землю, чтобы хранить и добывать воду. Подобным образом в 50-х годах обеспечивали водой Севастополь, а вначале XX века - Симферополь.

В долине реки прокапывают поперечные траншеи, которые поглощают паводковую воду в палеорусло - залегающий на глубине 15-20 метров галечник, который тысячи лет назад был дном реки. Скорость течения такой воды примерно 100 метров в сутки, и до моря она идет значительно медленнее, чем на поверхности. Уходя под землю, вода проходит естественную фильтрацию, не загрязняется поверхностными бытовыми стоками и не испаряется. Добывать ее можно в течение года.

Первые эксперименты по добыче воды из подруслового стока были сделаны в 1956 году на Инкерманском водозаборе. Но со строительством Северо-Крымского канала об этих технологиях забыли, поскольку дефицита воды не было.

В подземные хранилища-палеорусла ученые предлагали загнать паводковые стоки реки Бельбек, где теперь силами Минобороны РФ возводится водозабор. Однако он не сможет собрать всю воду от таяния снега или осадков в горах.

- Было несколько совещаний, вопрос вышел на стадию просчета, но не стал первоочередным, - рассказал КП-Крым старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии географического факультета КФУ им. Вернадского Геннадий Самохин. - По каким то причинам выбрали опреснение, хотя наш проект дешевле в десятки раз, и, думаю, мы к нему еще вернемся. Однозначного «нет» мы не услышали.

По предварительной оценке затраты на строительство комплекса вплоть до подачи воды потребителю составляют 5 миллиардов рублей и 1,5 года на строительство. С трех рек - Кача, Бельбек и Альма - можно аккумулировать до 130 миллионов кубометров пресной воды в год.

ЧТО НА ДНЕ, ЧТО ПОД НИМ

Собственно, из палеодельты и палеоустья Дона, которым является Азовское море и Керченский пролив, предлагается добывать большие объемы пресной воды. Об этом решении говорил президент РФ Владимир Путин на недавней пресс-конференции.

На месторождения при разведывательном бурении натыкались специалисты «Черноморнефтегаза», когда вместо газа из земных недр поднимался фонтан воды. Но ее качество и прогнозные объемы еще предстоит изучить.

- Есть научная работа бывших выпускников нашего университета, которые сейчас работают в Подмосковье, где на основе разуплотнения масс Земли выявлены палеорусла под дном Азовского моря и Керченского полуострова. Карты потенциальных емкостей пресной воды уже составлены, - заверил Самохин.

Реки пресной воды текут не только по северным склонам главной гряды Крымских гор. С плато по пещерным туннелям потоки выходят в Черное море в районе мыса Айя и мыса Тарханкут. Субмаринные источники бьют с морского дна недалеко от Судака. Последние изыскания проходили в 2007 году, и выявленных объемов только на мысе Айя хватило бы для водоснабжения Балаклавы.

Технологии для сбора такой воды есть, но подать ее в одну большую трубу тоже не получится. Специалисты твердят, что водное будущее Крыма не за централизованной подачей, а за комбинированием технологий в зависимости от ресурсов региона: в горной местности это сбор из источников в искусственные хранилища, в долинах - подрусловый сток, в степи - артезианские скважины.

Но последняя перепись пресноводных источников Крыма проходила еще в СССР и тогда их насчитали 2 тысячи 600. Сколько существует их сейчас неизвестно, загадкой остается и химический состав воды. Геологическое исследование ее запасов под Азовским морем уже началось и по его результатам будет понятно, стоит ли рассчитывать на этот ресурс. В любом случае, на учет нужно ставить каждую каплю и назначать единого ответственного. Сейчас водные ресурсы раздроблены между Госкомводхозом, Минприроды и МинЖКХ Крыма.

Официальные данные говорят о том, что дефицит пресной воды в Крыму составляет 190 миллионов кубометров в год, а в ближайшие годы вырастет до 210 миллионов. Но подавать нужно вдвое больше, поскольку половина воды уходит через изношенные водопроводные сети, на перекладку которых нужна еще одна ФЦП.

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