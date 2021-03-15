Политолог: Визит делегации Китая в Крым не связан с проблемой вокруг завода «Мотор Сич»

По словам эксперта, визит китайской делегации на полуостров имеет особое серьезное значение для Крыма Фото: Архив "КП"

Визит китайской делегации никаким образом не связан с национализацией Украиной завода «Мотор Сич». Такое мнение КП-Крым выразил крымский политолог Владислав Ганжара.

Ранее, после визита китайской делегации на полуостров, депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что приезд партнеров - это ответ на действия Украины в ситуации с заводом.

Отметим, что компания «Мотор Сич» - один из самых крупных производителей двигателей для авиации. С 2016 года в него вкладываются китайские инвесторы, но сейчас им принадлежит 75% акций компании, однако официально сделка не оформлена, та как ее заблокировали киевские власти.

- Что касается делегации, это никак не связано с украинским государством, ведь Российская Федерация и Республика Крым отдельно от других выстраивает абсолютно субъектную политику в этом отношении и формирует свой пакет внешнеэкономических связей, - отмечает политолог.

По словам эксперта, визит китайской делегации на полуостров имеет особое серьезное значение для Крыма, так как это первый визит иностранных партнеров во время пандемии.

- Сегодня китайцы заинтересованы в тесном сотрудничестве с крымским бизнесом. Они готовы заключать контракты в традиционных для Крыма отраслях - туризм, сельское хозяйство и виноделие. Здесь Украина выведена за скобки. А то, что там сейчас пытаются сопоставить свою действительность с происходящим в Крыму, это в очередной раз подчеркивает то, чем сейчас живет украинская политическая действительность. Государство живет фантомными представлениями о том, что Украина - это центр всех мировых процессов. Но это не так, - говорит КП-Крым политолог.

По его словам, проблема завода «Мотор Сич» и взаимоотношения Китая и Украины абсолютно не связаны с Крымом, так как имеют абсолютно благие намерения.

Заметим, в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь потребовал от Украины не политизировать взаимодействие китайских компаний с республикой. По словам дипломата, китайские предприятия исторически поддерживают контакты с Крымом.

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