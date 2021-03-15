Власти Китая попросили не политизировать китайский бизнес с Крымом

Китайская делегация поддерживает с Крымом отношения в соответствии рыночным принципам, Фото: Архив "КП"

Во время брифинга официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь потребовал не политизировать взаимодействия китайских компаний с Крымом.

По его словам, китайская делегация поддерживает с Крымом отношения в соответствии рыночным принципам, поэтому нельзя политизировать такое взаимодействие в коммерческой сфере.

Также он отметил, что китайские предприятия исторически поддерживают контакты с республикой.

- Надеюсь, что заинтересованные стороны путем диалога и переговоров должным образом урегулируют соответствующие вопросы, - заключил дипломат.

Напомним, в Верховной Раде депутат от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что визит китайской делегации на полуостров – это ответ на действия Украины после ситуации с заводом «Мотор Сич»

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