«Неожиданный поворот»: Эксперт оценил дело из-за соглашений о пребывании Черноморского флота в Крыму

Против украинских депутатов, которые голосовали "против" могут возбудить уголовные дела Фото: Архив "КП"

От безысходности киевские власти начинают применять свои самые позорные методы воздействия. Такое мнение выразил крымский политолог Владимир Джаралла.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил о том, что Служба безопасности Украины намерена проверить все обстоятельства ратификации харьковских соглашений в период от 2010 года о нахождении Черноморского флота в Крыму. Против тех депутатов, которые голосовали против, могут возбудить уголовное дело, так как это приравнивается к государственной измене.

- Это неожиданный поворот во внутренней политике Украины, с одной стороны, но, с другой, вполне ожидаемый. Так как нам всегда нужно помнить, что это страна, в которой власти уже давно забыли о правах человека. Раньше они запрещали телеканалы и соцсети, теперь перешли к репрессиям в отношении своих политических противников, - говорит КП-Крым эксперт.

По его мнению, команда действующего президента Украины Владимира Зеленского давно подменяет понятия, так как харьковские соглашения не являются госизменой.

- Это похоже не на разумное и взвешенное решение, а на обычное желание убрать тех политиков, которые начинают набирать политический. Поэтому само решение выглядит таким образом, что нужно взять всех депутатов и подвергнуть репрессиям, - отмечает политолог.

Однако, как считают в Крыму, перспектива такой инициативы ничтожна и вряд ли Зеленский сможет привлечь к уголовной ответственности депутатов Рады, ведь само решение выглядит смешно.

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