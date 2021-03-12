«Украинское лицемерие»: В Крыму ответили на требование Украины не политизировать доступ на полуостров

Украина предлагает не политизировать въезд в Крым Фото: "КП" Архив

Украинский МИД потребовал от Российской Федерации не политизировать вопрос доступа на Крымский полуостров. Такое заявление глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба сделал на неформальном заседании Совбеза ООН 12 марта.

- Мы призываем оккупирующую державу занять не политизированную позицию по вопросу доступа в Крым и предоставить полный доступ в соответствии с международным правом и, в частности, международным гуманитарным правом, - цитируют Кулебу СМИ.

Инициатором заседания ООН по теме полуострова выступили Эстония и другие западные страны, которые являются членами Совбеза. Глава МИДа Украины призвал эти страны присоединиться к так называемой «Крымской платформе», создание которой инициировал официальный Киев.

Отметим, в настоящее время въезд в Крым для граждан Украины ограничен из-за угрозы ЧС по коронавирусу. Право на пересечение границы имеют близкие родственники крымчан и въезжающие на территорию полуострова граждане с целью лечения.

При этом крымский политолог Андрей Никифоров назвал эти заявления официального Киева лицемерными.

- Если говорить о политологическом анализе, уместнее обращаться к психиатрам: весна, почки набухли, причем, по всей видимости, не только на деревьях, - отметил эксперт. - Идет обострение, и все даты событий Крымской весны с этим совпадают. Я, лично, не вижу, чтобы эта тема больше эксплуатировалась, чем в предыдущие годы. Может быть несколько больше энтузиазма, связанного с тем, что надо срочно понравиться новой американской администрации, и, вопреки надеждам, которые существовали, это не так лихо получается.

По словам политолога, сотни тысяч граждан Украины приезжали в Крым ежегодно вне всякой политизации этого вопроса. Ограничения, связанные с пересечением границ из-за коронавируса, к политике не имеют отношения и действуют во многих странах. Когда они будут сняты, граждане Украины смогут свободно въезжать и в Крым, и в Российскую Федерацию.

- Отмечу, что визового режима между нашими странами нет. И все те ребята, которые 7 лет бегают по клетке, не удосужились ввести со «страной-агрессором» визовый режим. И речь не только о Крыме, - указал Никифоров. - Да, они корчат рожи, фыркают и отворачиваются. Но, при этом, они продолжают пользоваться статусом свободного пересечения границы, который существует не со всеми странами. Это украинское лицемерие, которое нам известно давно, но было представлено раньше в более красивой упаковке. Теперь оно не завуалировано, и кому надо, тот воспользуется им для введения пакета антироссйиских санкций.

Накануне в МИДе Украины утвердили новую «Стратегию деоккупации Крыма». По мнению главы ведомства Дмитрия Кулебы, этот документ нужно было бы принять еще в 2014 году. Также министр отметил, что новая стратегия поможет объединить усилия стран, которые примут участие в международной «Крымской платформе». Кулеба заявил, что целью стратегии станет восстановление на полуострове международного права и, как следствие, «полного украинского суверенитета».

В ответ глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что итогом «Стратегии по деоккупации Крыма и Севастополя» могут последовать провокации со стороны Украины, поскольку Киеву необходимо подкреплять свою пропаганду.

Одновременно в преддверии седьмой годовщины Крымской весны видеохостинг YouTube ограничил доступ к фильму журналиста Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину». Автор киноленты Андрей Кондрашов полагает, что руководство YouTube не хочет, чтобы правду о присоединении Крыма к России увидело как можно больше людей.

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