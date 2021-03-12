Глава Крыма предупредил о новых провокациях со стороны Украины после принятия «Стратегии деоккупации»

Глава РК заявил, что Крым полностью интегрировался в Россию Фото: Архив "КП"

После принятия так называемой «Стратегии по деоккупации Крыма и Севастополя» со стороны Украины могут последовать провокации, поскольку Киеву необходимо подкреплять свою пропаганду. Такое мнение выразил глава РК Сергей Аксенов.

Напомним, что в МИДе Украины утвердили новую «Стратегию деоккупации Крыма». По мнению главы ведомства Дмитрия Кулебы, этот документ нужно было бы принять еще в 2014 году. Также министр отметил, что новая стратегия поможет объединить усилия стран, которые примут участие в международной «Крымской платформе». Кулеба заявил, что целью стратегии станет восстановление на полуострове международного права и, как следствие, «полного украинского суверенитета».

- Необходимо помнить, что под вывеской различных «стратегий» и «платформ» возможны реальные провокации, потому что киевским политикам необходимо как-то подкреплять свою пропаганду и отчитываться перед западными кураторами, - заявил глава РК Сергей Аксенов.

По его словам, в украинской политике «возвращения Крыма» есть так называемые «три кита».

- Первый - это «стратегия деоккупации», принятая Киевом. Второй - консолидация западных хозяев киевского режима на базе саммита «Крымской платформы». Третий - «синергия», как выразился Кулеба, которая должна означать «восстановление полного украинского суверенитета» над Крымом. Однако все эти три кита - бумажные, - подчеркнул глава региона.

Также Аксенов напомнил, что Киев говорит из года в год об очередных «исторических» планах по возвращению полуострова, а в реальности Крым за 7 лет интегрировался в Россию и избавился от частичной инфраструктурной зависимости от Украины.

- Это показатель беспомощности украинской власти. Когда для реальных действий нет ни сил, ни возможностей, ни морального права, ни юридических оснований, остается заниматься прожектерством и очковтирательством, - заключил Аксенов.

СПРАВКА «КП»:

В сентябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский представил концепцию «Крымской платформы» в ООН, также он предложил международному сообществу присоединиться к площадке по возвращению Крыма в состав Украины. Кроме того, в мае 2021 года в Киеве запланировано проведение первого саммита по этой теме.

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