«Антироссийский тренд усилится»: Политолог объяснил блокировку фильма «Крым. Путь на Родину» на YouTube

Полуостров стал российским регионом в 2014 году, а фильм, заблокированный на YouTube, вышел в 2015. Фото: Инфоцентр "Крымский мост"

В преддверии седьмой годовщины Крымской весны видеохостинг YouTube ограничил доступ к фильму журналиста Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину». Если попытаться открыть видео, размещенное на официальном канале «Россия-24», появляется предупреждение, что контент «неприемлемый и оскорбительный для некоторых аудиторий».

Фото: скриншот из видеохостинга YouTube

Автор киноленты Андрей Кондрашов полагает, что руководство YouTube не хочет, чтобы правду о присоединении Крыма к России увидело как можно больше людей.

- Со свойственной себе манерой платформа ограничила доступ к информации для граждан России, - отметил первый заместитель генерального директора ВГТРК в эфире телеканала «Россия-24» в пятницу, 12 марта.

Политолог Денис Батурин считает, что блокировка кинофильма может быть связана с седьмой годовщиной Крымской весны.

- Однозначно, в этом действии есть политический контекст. Мы видим, что антироссийский тренд будет усиливаться по разным направлениям. В частности, благодаря приходу к власти в США демократов, которые творят некую новую реальность в самых разных аспектах мировой политики и даже в отношении общественных норм и морали, - отмечает эксперт.

По его словам, фильм «Крым. Путь на Родину» показывает зрителям события 2014 года и повествует о том, что было на самом деле в тот период, какие исторические причины привели к возвращению Крыма в состав России.

- Конечно, это не соответствует той реальности, которую пытаются сотворить в штатах в рамках антироссийской политики в целом. Эту реальность вычеркивают из социальных сетей и возможных электронных платформ, чтобы там присутствовало только то, что соответствует новым взглядам и новой реальности. Поэтому кинолента и была заблокирована на одной из глобальных платформ, - пояснил Денис Батурин.

СПРАВКА «КП»

Фильм «Крым. Путь на Родину» вышел на экраны страны 15 марта 2015 года. В киноленте были раскрыты неизвестные подробности операции российских спецслужб во время эвакуации Виктора Януковича из Украины. Кроме того, в фильме восстановлена хронология событий Крымской весны. Также представлено интервью с президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, что Крым стал российским регионом в марте 2014 года, когда прошел референдум. Большинство жителей полуострова высказались за воссоединение Крыма с Россией. 18 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании двух новых субъектов России - Крыма и Севастополя.

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