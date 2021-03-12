Крымская весна - 2021: Полная программа мероприятий на годовщину воссоединения Крыма с Россией

18 марта пройдет мотопробег от Симферополя до Севастополя Фото: Архив "КП"

В Симферополе в честь седьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией запланированы праздничные мероприятия. Конечно, из-за пандемии коронавируса часть акций пройдет онлайн. Крымскую весну будут отмечать с 11 по 19 марта. «Комсомолка» подготовила список самых интересных мероприятий в честь присоединения Крыма к России.

Так, с 11 марта в Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина открылась книжно-иллюстративная выставка «Крым - Россия - общая судьба», а также выставка-обзор «Крым. Возвращение домой».

13 марта в 9.00 пройдет открытый Кубок Симферополя по акробатическому рок-н-роллу, посвященный Дню Общекрымского референдума 2014. Мероприятие пройдет в ГБУ РК «Центр спортивной подготовки сборных команд Республики Крым».

14 марта в Музее истории города Симферополя можно будет посетить онлайн-экскурсию по выставке работ крымских художников «Цветущий Крым».

15 марта пройдет Центр эстрадного искусства готовит онлайн-концерт с участием эстрадно-духового оркестра по теме «Крым с Россией навсегда!».

Самое зрелищное мероприятие пройдет 18 марта. Российский байкер Александр Залдостанов, известный как Хирург, сообщил, что в 10.00 от площади Ленина в Симферополе стартует колонна мотоциклистов. Байкеры проедут от Симферополя до Сапун-горы в Севастополе. На горе Гасфорта в городе-герое откроют памятный камень на аллее Русской Весны. Вечером в Севастополе выступит Юлия Чичерина и саксофонист Богдан Карасев. В Симферополе же массовые мероприятия по-прежнему под запретом, исключений ради праздника нет. Поэтому традиционного концерта на площади Ленина не будет. Онлайн-концерт по теме «Крым - Россия навсегда»запланирован в культурно-досуговом центре имени Т.Г. Шевченко.

19 марта в 9:00 пройдет открытое первенство Симферополя по тхэквондо (ИТФ), посвященное воссоединению Крыма с Россией, и чемпионат по бильярдному спорту.

СПРАВКА «КП»

В 2014 году, напомним, Крым стал российским регионом. Сначала жители полуострова поддержали вхождение в РФ на референдуме 16 марта 2014 года, а уже 18 марта президент Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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