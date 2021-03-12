Телеканал «Крым 24» лишился сети Instagram накануне 7-летия Крымской весны

Снять частичную блокировку руководство соцсети обещает 19 марта Фото: Архив "КП"

Крымский республиканский телеканал «Крым 24» лишился сети Instagram накануне 7-летия событий Крымской весны. В редакционном аккаунте можно публиковать фотографии, но без текстового сопровождения.

- Аккаунт «Крым 24» в сети Instagram частично заблокировали сегодня вечером, - сообщила КП-Крым Главный редактор информационного портала «Крым 24» Анастасия Жукова. - Никаких страйков и предупреждений, как это должно быть по регламенту работы сети, мы не получали. В классическом варианте должно быть три предупреждения перед тем, как заблокировать. Естественно, написали в техподдержку. Ответа не получили и можем публиковать только картинки без текстового сопровождения.

Так выглядит попытка текстового сопровождения "Крым 24" в Instagram

Снятие блокировки назначено на 19 марта, как только в Крыму пройдут мероприятия к 7-й годовщине воссоединения с Россией. Другие аккаунты в соцсетях каналов пока свободны для основных СМИ Крыма.

- Надеемся, что после 19 марта мы вернемся в Instagram в полноценном варианте, - заключила Жукова.

Напомним, в преддверии седьмой годовщины Крымской весны видеохостинг YouTube ограничил доступ к фильму журналиста Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину». Автор киноленты Андрей Кондрашов полагает, что руководство YouTube не хочет, чтобы правду о присоединении Крыма к России увидело как можно больше людей.

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