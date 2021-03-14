Завтра в Симферополь придет первая вода Бештерек-Зуйского водозабора

Вода из 4 накопителей будет идти по 19-километровому водоводу Фото: Архив "КП"

Первая вода Бештерек-Зуйского водозабора поступит в Симферополь регион уже в понедельник 15 марта. После технического запуска и проверки систем водовод выйдет на полную мощность 18 марта.

- Из подземных источников Симферополь уже получает более 80 тысяч кубометров воды, а в понедельник при запуске в рабочем режиме новых скважин будет получать из поземных источников 90-92 тысячи кубометров, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Вода из 11 скважин Бештерек-Зуйского водозабора будет поступать в 4 накопительных емкости, откуда по 19-километровой трубе она пойдет на очистную станцию «Белое». Проектная мощность водозабора составляет 22 тысячи кубометров воды в сутки. Его строительство началось в октябре прошлого года и первоначально было рассчитано до 2025-го. В ФЦП развития Крыма на прокладку магистрали и обустройство скважин было предусмотрено более 1,7 миллиарда рублей.

Затем сроки перенесли на апрель 2021 года, чтобы обеспечить Симферополь 110 тысячами кубов воды из подземных источников ежесуточно. В целом столичному региону необходимо порядка 150 тысяч кубометров.

Накануне глава Крыма сообщил, что для обеспечения Большой Ялты питьевой водой недостаточно подземных источников, поэтому окончательно принято решение построить опреснительную станцию. Власти республики уже начали готовить технико-экономический проект, предварительная стоимость — 3,3 миллиарда рублей.

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