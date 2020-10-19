Напьемся в феврале: Симферополь откажется от режима подачи воды через три месяца

Без осадков Симферопольское водохранилище продолжает мелеть Фото: Виталий ПАРУБОВ

На преодоление вододефицита Крыма правительство РФ направит около 50 миллиардов рублей. В план действий включены 14 мероприятий, пока без детализации: новые источники воды, гидротехнические сооружения, новые объекты водоснабжения, водоотведения и капитальный ремонт инфраструктуры. Все вместе должно дать 310 тысяч кубометров воды дополнительно, чтобы полностью обеспечить крымчан и гостей полуострова качественной питьевой водой.

СКВАЖИНЫ ЗА 60 МИЛЛИОНОВ

Сроки реализации плана по стабильному водоснабжению Крыма станут известны позже. Пока еще властям республики есть над чем работать: к 1 декабря закончится обустройство пяти скважин, которые в совокупности дадут 10 тысяч кубометров воды в сутки.

- До 1 декабря подадим на город Симферополь дополнительно 10 тысяч кубометров, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. - На это было выделено 60 миллионов.

Параллельно «Вода Крыма» готовит мощности для дополнительной подачи 30 тысяч кубометров воды из Вилинского и Ивановского водозаборов. По этому тракту сейчас в республиканскую столицу поступает до 50 тысяч кубометров воды, и есть возможность увеличить забор, для чего нужны более мощные насосы и новая магистраль.

- Совместными усилиями мы должны заменить 4 км аварийного трубопровода, - пояснил премьер-министр правительства республики Юрий Гоцанюк. - Вода будет подана от станции «Веселое» до Симферополя.

ЗАТОПЯТ НЕ РАНЬШЕ НОЯБРЯ

В общей сложности к февралю в столичный регион должно прийти дополнительно 40 тысяч кубометров воды ежесуточно. Ровно столько не хватает сейчас для стабильного водоснабжения и централизованной подачи горячей воды.

Чтобы запустить отопительную систему нужно 25 тысяч кубометров, и их поднимут из подземных источников - 14 скважин будут готовы к 28 октября. До этого времени батареи в домах симферопольцев останутся холодными. Благо, после некоторого похолодания и заморозков на почве, температура воздуха пойдет в верх и до среднесуточных +8 Сº, закрепленных по нормативам для начала подачи тепла в дома, еще далеко.

Правда, пару недель тому глава Крыма попросил руководителей муниципалитетов не ждать этих нормативных показателей, чтобы не усугублять и без того сложную ситуацию с заболеванием вирусными инфекциями. Но без воды в трубе одними благими намерениями трудно начать отопительный сезон.

РЕЗЕРВОВ НЕТ

Не нашлось дополнительных резервов воды для подачи в выходные дни. Ранее Аксенов пообещал, что жителям Симферополя и пригорода будут увеличивать период водоподачи в часы, когда большинство находятся дома. Но теперь оказалось, что это обещание не выполнимо, и график будет одинаковый: несколько часов утром и несколько часов вечером.

По-прежнему есть дома, где воду не могут дождаться в обозначенные часы. Так, на улице Луговой часть многоэтажек находится на одной магистрали с Симферопольской районной больницей, и давление в сетях низкое. Чтобы подать воду на верхние этажи нужно строить отдельный водовод. Есть проблемы с состоянием внутридомовых сетей, выходят из строя подкачивающие насосы.

Но в целом, по оценке властей, количество жалоб на водоснабжение уменьшается, и уже нет необходимости заседать дважды в неделю - штаб будет проходить по пятницам с разбором аварийных ситуаций и информацией о ремонте. Режим ЧС остается в силе до стабильной подачи воды населению.

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