Балканский циклон дал воду многоэтажкам Симферополя

Осадки дали приток в Симферопольское водохранилище Фото: Виталий ПАРУБОВ

Балканский циклон, накрывший Крымский полуостров в последние дни сентября, дал больше 350 тысяч кубометров притока в Симферопольское водохранилище. Благодаря этому на верхних этажах высоток в кранах появилась вода.

- 70 тысяч поступило за последние сутки, 90 тысяч за предыдущие, до этого два дня подряд по 100 тысяч приходило, - сообщил гендиректор ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов. - При наличии дополнительных притоков на 3-4 тысячи кубометров увеличиваем подъем воды, чтобы стабилизовать давление по городу.

По прогнозу следующие обильные осадки ожидаются 9-10 декабря. Каждый дождь дает притоки и позволяет больше выбирать воды из водохранилищ. А они за сентябрь оскудели на 7 миллионов кубометров. Большой расход у Загорского водохранилища, которое питает Южный берег Крыма, что вполне объяснимо большим количеством туристов - из более миллиона курортников сентября каждый второй выбирал для отдыха территорию от Гурзуфа до Фороса.

НЕЧИСТЫЙ ЧЕТВЕРГ

Ограничений в подаче воды на Южном берегу не планируется. Жители столичного региона шутят, что в ялтинских отелях теперь можно не только отдохнуть, но и помыться. Горячая вода в кранах Симферополя и пригорода появится не скоро. Но в выходные дни обещают увеличить часы подачи холодной, чтобы хватило на несколько циклов работы стиральной машины, приготовление еды и мытье посуды.

В целом, по данным администрации Симферополя, количество жалоб на несоблюдение графиков подачи воды снизилось. Основные претензии - слабый напор на верхних этажах и отсутствие воды из-за порывов на водоводах. Ближайший аншлаг на номера «горячих» линий ожидается 8 октября, когда на КрымТЭЦ будут проводится профилактические работы в рамках подготовки к отопительному сезону. Сутки не будет воды в половине домов Симферополя.

- В этот четверг КрымТЭЦ опять проводит работы, и почти весь Киевский район на сутки останется без воды, - напомнил Баженов. - В высотные дома Центрального района возможен срыв подачи воды в четверг вечером. Ситуация выровняется утром в пятницу. Просадка будет серьезная, но это последнее отключение перед входом в зимний период.

Вода из Симферопольского водохранилища идет в систему КрымТЭЦ Фото: Виталий ПАРУБОВ

НЕЛЬЗЯ ПИТЬ, МОЖНО ТОПИТЬ

Плановые ремонтные работы на КрымТЭЦ проводят каждый год. Меняют запорную арматуру и аварийные участки труб перед началом отопительного сезона. Еще в 2018 году КрымТЭЦ подготовило проект: переключить водоснабжение с Симферопольского водохранилища на канализационные очистные сооружения в селе Укромное. Расход дефицитной пресной воды уменьшился бы на 4 миллиона кубометров в год, что сопоставимо с объемом действующего Аянского водохранилища.

В феврале 2015 года из-за дефицита воды Симферопольская ТЭЦ уже была под угрозой остановки. Тогда как ежесуточно КОС Симферополя сбрасывают в Салгир около 110 тысяч кубометров в сутки. Для применения в технологическом процессе канализационные стоки требуют доочистки, и КрымТЭЦ за свои средства была готова установить дополнительные фильтры, систему подкачки, а также провести водовод под трассой «Таврида». Проект отложили на время, поскольку водами Салгира после очистки собираются поить Симферополь.

- Ищем технологии по доочистке реки Салгир, выясняем с Роспотребнадзором, готовы ли очистить до такой степени, чтобы подавать воду для бытовых нужд, - уточнил глава Крыма Сергей Аксенов. - Почка что вода после очистных сооружений годится разве что на полив.

В санитарных нормах и правилах (СанПиН) установлены качественные показатели для воды, которая после очистки используется для орошения полей или рыбоводства. Для вторичного питьевого потребления она не пригодна. Что касается очистных в Укромном, то взятые в прошлом году пробы показали, что после очистки вода годится для выращивания кормовых культур, но не подходит даже для садов и виноградников - в ней представлена практически вся таблица Менделеева, которая окажется в сельхозпродукции.

Изменить состав воды можно только после доочистки, что в разы повышает стоимость каждого кубометра. Так что пока самой доступной по цене и источникам для столичного региона остается поставка «небесной канцелярии».

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