График по плану: Обильные осадки не повлияют на подачу воды в Симферополе и Ялте

Воду копят на летний сезон Фото: Анна КИРИЕНКО

Снежный и дождливый март не принес значительных притоков в водохранилища. Симферопольское стоит почти пустое, Партизанское заполнено на десятую часть, и только в Аянском чаша наполнена на половину, но эти объемы ничтожно малы.

- Общий полезный объем составляет 5,6 миллиона кубометров, - говорит вице-премьер правительства Крыма Светлана Маслова. - За неделю приток составил 1,2 миллиона кубометров, подано в сеть 281 тысяча кубов. Среднесуточный объем поднимаемый объем воды 36,9 тысяч кубометров. При существующий притоках и ограниченном водозаборе поверхностные источники можно использовать 140 дней, это чуть больше 4 месяцев. Среднесуточный объем из артезианских источников составляет 83,2 тысячи кубометров, и он будет постепенно наращиваться.

Общий объем потребления воды в Симферополе и пригороде остается на уровне 120 тысяч кубометров в сутки. После того, как в годовщину Крымской весны торжественно под телекамеры запустили Бештерек-Зуйский водовод, горожане требуют вернуть стабильную водоподачу и запустить централизованное горячее водоснабжение. Тем более, что прежде снять дефицит воды в столичном регионе власти обещали к апрелю 2021 года.

- Та работа, которая проводится по открытию артезианских скважин и дополнительной подаче воды, делается с целью заместить источники и накопить воду в водохранилищах, - пояснила вице-премьер. - Отменить подачу воды по графику в полном объеме не представляется возможным.

Единственное, на что могут рассчитывать симферопольцы, это на новый график

в выходные и праздничные дни. Воду будут включать в 8.00 утра, а не в 6.00 как в будни, и отключать в 11.00 до 18.00. Вечером вода будет идти до 21.00. Вся информация об изменении графиков будет опубликована на информационных ресурсах ГУП «Вода Крыма» и МинЖКХ республики.

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Ялтинцам тоже не стоит ждать стабильного водоснабжения. В режиме с 6.00 до 9.00 утром и с 18.00 до 21.00 вечером регион потребляет 78 тысяч кубов ежесуточно. Из них 62,5 тысячи кубов дают горные источники, позволяя накопить талую воду в водохранилищах. За неделю из Счастливенского и Загорского подали в сеть всего 125 тысяч кубометров, а приток составил 662 тысячи. Общий полезный объем в водоемах составляет 8,3 миллиона кубометров воды.

- С учетом повышенного потребления воды в курортный сезон возможности отмены графика не имеется, - заверила Маслова.

Ситуация в Алуште, где тоже введен почасовой режим подачи воды, остается без изменений. В Изобильненское водохранилище за неделю прибыло 49 тысяч кубом воды, а направлено потребителям 42 тысячи. Накопить ресурс не получается, поскольку дополнительных источников, оборудованных водозаборами, нет. Сейчас в Изобильненском водохранилище 1 миллион 761 кубометров воды, или 14% полезного объема. Никаких планов по стабильному водообеспечению вице-премьер не озвучила.

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Другая задача - снизить выбросы канализационных нечистот в море и пресные водоемы. МинЖКХ Крыма до 1 мая должно сформировать реестр домовладений без центральной канализации. По объемам потребляемой воды и принятым на очистных жидким стокам будет понятно, сколько фекальных вод попадает в окружающую природную среду. Но пока на местах не торопятся с заполнением баз данных, с срок готовности обозначен 1 мая.

Понятно, что за три недели собрать информацию со 170 тысяч домов не получится, и летом из ливневых лотков и впадающих в море речек будет доносится характерное зловоние. Рейды Минприроды Крыма выявляют единичные факты, которые, скорее, показывают укоренившуюся практику «гадить под себя» - в селе Ближнее под Феодосией нашли 9 труб для слива канализации в ливневку, откуда нечистоты попадают в море. И если проверить все дома в прибрежной зоне, окажется, что как минимум треть не имеет подтверждающих откачку жидких стоков договоров с ассенизаторскими фирмами. Причем зимой канализационные стоки идут в выгребную яму, а с началом курортного сезона и приездом туристов выводятся через трубу за забор.

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