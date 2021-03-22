Ситуация стабилизировалась: Руководство Крыма переводит в офлайн работу по водоснабжению

Бештерек-Зуйский водовод стал последним большим шагом в обеспечении Симферополя водой Фото: "КП" Архив

Ситуация с водоснабжением столичного региона и Южного берега Крыма стабилизировалась, и дальнейшая работа по преодолению вододефицита будет идти в офлайн режиме. С введением в строй Бештерек-Зуйского водовода все основные мероприятия по обеспечению водой Симферополя закончены. Дальше дело за «небесной канцелярией» по наполнению водохранилищ и Росгеологией по поиску дополнительных подземных источников.

- По притокам в водохранилища хвататься нечем, - отмечает руководитель «Воды Крыма» Владимир Баженов. - Ожидаем, что они изменятся, но сегодня они немногим превышают суточный отбор.

Ежедневно Симферополь получает 91,5 тысячи кубометров из водозаборов западного направления и еще около 30 тысяч кубов - из водохранилищ. Чаша Симферопольского остается пустой, но небольшие притоки есть в Партизанском и Аянском водохранилищах, откуда берут недостающий объем. Новый водовод из Донского закроет потребительские нужды в восточной части Симферополя и пригороде, куда вода доходила позже всего.

- На той неделе была промывка Бештерек-Зуйского водовода, - добавил Баженов. - Изменения потока с востока на запад уже закончилось, и мы предполагаем, что это уже история.

Данные МинЖКХ по заполнению водохранилищ

КУРОРТ ПО ГРАФИКУ

Наполнение водохранилищ Ялты идет не так быстро, как хотелось бы. За неделю от таяния снега в горах пришел 1 миллион кубометров: в Загорском сейчас 5 миллионов 409 тысяч кубометров, в Счастливенском - 5 миллионов 084 тысячи. Из них полезный объем около 8 миллионов кубометров, что для курортного сезона недостаточно. Пока Южный берег выручают горные источники - Хаста-Баш, Массандровский водопад, Уч-Кош дают под 30 тысяч кубометров воды вдень, что позволяет подавать воду вне графика. Но как только источники «уснут» на период летней жары, вся Большая Ялта перейдет на подачу воды по графику.

- Детально прорабатываем, что и как будет во время курортного сезона, - подчеркивает глава Крыма Сергей Аксенов. - Оцениваем объем потребления санаторно-курортными учреждениями, и в частном секторе увеличится отбор воды. В любом случае графики должны быть точные.

КУДА ВЕДЕТ ТРУБА

Параллельно республиканское МинЖКХ должно подсчитать, сколько воды потребляют в домах без центральной канализации и куда она уходит на переработку. К маю в муниципалитетах должны собрать данные со всех подворий, включая наличие или отсутствие договоров с ассенизаторскими компаниями, чтобы можно было сверить вывоз стоков на очистные сооружения.

Пока что экологические инспекторы в ходе рейдов фиксируют слив жидких отходов в поле - зачем платить за прием стоков на очистных сооружениях, если можно скинуть их в канаву? На побережье традиционно канализационные трубы выводят в русла рек и ливневую канализацию, что инспекторы зафиксировали в Алупке и поселке Краснокаменка. Пока большинство частных мини-отелей и гостевых домов пустует, но к майским праздникам туристов станет больше и канализационных стоков, соответственно, тоже. Задача собрать данные со всех 190 тысяч домовладений на выгребных ямах в муниципалитетах буксует.

- Динамика работы крайне низкая, - признал Аксенов. - К сезону мы должны зачистить ситуацию, чтобы не допустить попадания отходов жизнедеятельности в окружающую среду и обеспечить комфортный курортный сезон.

С 24 августа 2020 года Симферополь и пригород живут по графикам подачи воды. С 14 декабря к ним присоединилась Ялта. Ситуацию с водоснабжением по понедельникам обсуждали на совещании под председательством главы Крыма. Трансляция заседания онлайн шла на страницах Аксенова в социальных сетях и по крымскому телевидению.

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