Весной помоемся: Горячую воду жителям Симферополя дадут не раньше марта

Раньше марта ситуаци с водоснабжением Симферополя не изменится. Фото: Архив КП

Централизованную подачу горячей воды жителям Симферополя и его окрестностей возобновят не раньше марта. К этому сроку должны пробурить новые скважины на Вилинском и Ивановском водоводах,и в Бахчисарайском районе, чтобы подать в столичный водопровод 40 тысяч кубометров воды ежесуточно. Еще 50 тысяч уже поступает из двух подземных месторождений и столько же перегоняется из Белогорского водохранилища. Осадками наполнится пустая чаша «Симферопольского моря», и тогда появится ресурс для горячего водоснабжения.

- Студентка аграрной академии пишет, что с августа без горячей воды, студенты болеют, отопления в общежитии нет, - отметил глава Крыма Сергей Аксенов. - Горячую воду подавать в режиме экономии возможности нет.

Отопление включат уже 27 октября. Но не везде, а на объектах образования, социальной сферы и здравоохранения.

Еще в сентябре региональное МинЖКХ отчиталось о готовности к отопительному сезону на 99%. Полностью запустить систему центрального отопления планировали к концу октября, но пока это сделали в Алуште, Белогорске, Джанкое, Евпатории, Красноперекопске, Бахчисарайском, Белогорском. Кировском, Красноперекопском, Сакском, Симферопольском, Советском районах. Систему в начале заполняют водой, затем запускают котельные и если нигде нет порывов и утечек, начинается поэтапная подача тепла в детсады, школы и больницы.

Чтобы заполнить систему водой, в Симферополе пришлось пробурить 14 скважин. Вода в них техническая, для питья не годится. По расчетам специалистов, подземная вода покроет до 50% потребностей котельных. Для ее запаса на 70 котельных Симферополя установили емкости и теперь главная задача их утеплить, иначе с первыми заморозками пластиковые баки придут в негодность.

- Чтобы не порвало ни бочки, ни краны, прошу отслеживать прогноз погоды, - поручил Аксенов руководству республиканского ГУП «Вода Крыма». - При наступлении морозов ситуация с подвозом воды ухудшиться не должна, на месте баков нужно организовать дежурство автоцистерн.

Пока же емкости портят «несознательные граждане». На улице Обская бочку скинули с деревянного поддона и перевернули, на Яблочкова - сломали краны. Но в основном жители жалуются не на хулиганов, а на отсутствие воды в кранах в положенные часы и ее низкое качество.

- Любая авария на высоких диаметрах требует отключения нескольких микрорайонов, - говорит директор Симферопольского филиала ГУП «Вода Крыма» Максим Новик. - Вопрос качества воды решает промывка гидрантов.

Горячей воды нет с августа

До заморозков водопоставляющая организация торопится закончить бурение скважин, и работы идут круглосуточно. К декабрю пойдет дополнительный объем воды из подземных месторождений по новой магистральной трубе, протянутой к Межгорному гидротехническому узлу.

В этом году по плану организации надежного водоснабжения Крыма благодаря строительству новых скважин Симферополь дополнительно получит 22,5 тысячи кубометров воды в сутки. Затраты на геологоразведку и бурение составят 250 миллионов рублей и поступят из резервного фонда правительства РФ.

Еще 11,5 тысячи кубометров воды будут поступать из Бештерек-Зуйского водозабора и водовода. Но его строительство затянется на 4 года и потребует более 1,7 миллиарда рублей по ФЦП развития Крыма.

Напомним, без горячей воды жители столичного региона живут с 24 августа, когда «Вода Крыма» ввела первый этап ограничения водоснабжения. К третьему этапу воду стали подавать по четыре часа в сутки - утром и вечером.

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