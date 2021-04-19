Симферополь переходит на новый график подачи воды с 6 утра до полуночи

Подземные источники позволяют подавать воду в Симферополь и пригород с 6утра до полуночи Фото: Архив "КП"

В Симферополе с 24 апреля вводится новый график подачи воды с 6.00 и до полуночи, заявил в своем видеообращении глава Крыма Сергей Аксенов.

- Реализованные мероприятия по добыче воды из подземных источников позволяют подавать в сеть 92 тысячи кубометров в сутки, - отметил Аксенов. - При этом в трех водохранилищах Симферополя накоплен запас воды в 13,5 миллиона кубометров, что позволяет нам, после того как с 25 апреля в полном объеме заработает Бештерек-Зуйский водозабор, и в систему водоснабжения из подземных источников будет подаваться 110 тысяч кубометров, перейти на новый режим для города Симферополя.

Начиная с 6.00 24 апреля вода будет подаваться в режиме с 6.00 до 24.00 ежесуточно. В связи с переходом на новый график 22 и 23 апреля возможна подача некачественной воды в систему водоснабжения, либо несоблюдение действующего расписания.

Новый график водоснабжения столицы Крыма и пригорода будет соблюдаться до конца года. Возобновление централизованного горячего водоснабжения не предусмотрено.

Напомним, накануне на брифинге вице-премьер правительства Крыма Светлана Маслова сообщила, что накопленных запасов в водохранилищах Симферополя хватит на 249 дней или 8 месяцев. Полезный объем, который сегодня можно использовать, составляет 10 миллионов кубометров воды, приток за неделю составил 2 миллиона кубометров, расход - 303 тысячи, или 37 тысяч кубометров в сутки. Всего для нужд столицы и пригорода необходимо подавать в сеть 120 тысяч кубометров воды ежесуточно.

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