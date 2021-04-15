Спрос на лето в Крыму вырос вдвое, цены - на 20%

Спрос на Крым растет, цены - тоже Фото: Анна КИРИЕНКО

Спрос на летний отдых в Крыму вырос в 2-2,5 раза в сравнении с прошлым годом. Цена тоже растет, и кампания раннего бронирования показала плюс 20% к расценкам курортного сезона-2020.

- По данным раннего бронирования на лето 2021 года через TVIL.RU, стоимость суток выросла примерно на 20%, в то время как продолжительность отдыха упала почти на сутки, по сравнению с 2020 годом и составила 7 ночей, - рассказала КП-Крым директор по развитию и коммуникациям сервиса бронирования курортного жилья Оксана Шустикова.

Более чем в два раза наблюдается рост спроса на отдых в Севастополе, Симферополе, Керчи, Бахчисарае, поселках Мисхор, Николаевка, Морское и Прибрежное. Эти направления туристы выбирают для коротких поездок. Но им катастрофически не хватает вариантов размещения.

- Спрос на размещение гораздо превышает предложение, почти нет апартаментов класса «люкс» и комфортабельных отелей, - подчеркивает Шустикова.

Высококлассных гостиниц не хватает даже в курортных городах. Люксовое жилье отдыхающие ищут в Севастополе, Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии. По сравнению с прошлым годом, число бронирований в апартаментах и номерах, стоимость которых начинается от 15 тысяч рублей в сутки, выросло на 260%.

В среднем, туристы готовы потратить 27 500 рублей за неделю отдыха в Крыму. Уже в апреле средняя стоимость суток проживания на полуострове сравнялась с летними расценками и составляет примерно 3 700 рублей сутки на семью с одним ребенком.

На первом месте по популярности у туристов остается Ялта, на второе уверенно вышла Евпатория, на третье - Алушта. В десятке популярных курортов Крыма этим летом также Феодосия, Судак, Севастополь, Алупка, Саки, Николаевка и Мисхор. Число броней в эти города и поселки на летний сезон уже выросло на 120% по сравнению с доковидным 2019 годом.

В запросе на место размещения туристы обращают внимание на наличие включенного в стоимость проживания завтрака, высокоскоростного интернета, возможность приготовления еды и набора посуды.

Участились запросы на размещение подальше от других гостей. Значительно выросло количество туристов, отправляющихся на отдых с животными. Но лояльных к проживанию с питомцами объектов в Крыму крайне мало.

В целом новые объекты размещения дефицит не покрывают. За год база данных TVIL.RU увеличилась лишь на 17%.

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