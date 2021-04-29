Коэффициент жадности: Как выросли цены на отдых в Крыму летом 2021

Спрос на Крым вырос вдвое, ценник - на 50% Фото: Анна КИРИЕНКО

Южный берег Крыма бьет рекорды по росту цен на размещение туристов. Спрос в сравнении с 2020 годом увеличился вдвое, новых объектов не прибавилось, а динамическое ценообразование загоняет ценник под потолок. Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU по запросу «Комсомольской правды - Крым» определил, как изменился средний чек на отдых в сезоне-2021 года в сравнении с 2020-м и 2019-м.

В среднем расценки на проживание увеличились на 10-15%. И если на южнобережье туристическое жилье подрожало на 25-50%, то поселки Западного Крыма и Керчь дают скромные 1-2% роста в цене.

Заметнее всего стоимость размещения выросла в Партените - на 48% относительно 2020-го и на 54% относительно 2019-го годов. В среднем, туристы потратят здесь на проживание этим летом 4729 рублей в сутки. В соседней Алуште суточная аренда жилья составляет в этом году 3411 рублей. Дешевле всего в Алуштинском районе туристам отдохнуть в селе Приветное - в среднем 2,1 тысячи рублей в сутки.

- Наиболее заметное подорожание отдыха произошло в Алуштинском районе, - отмечает директор по развитию и коммуникациям TVIL.RU Оксана Шустикова. - На 25% подорожал отдых на курортах Большой Алушты относительно прошлого года, а по сравнению с 2019-м - на 31%.

Южный берег Крыма выкуплен с мая по октябрь Фото: Анна КИРИЕНКО

В районе Большой Ялты относительно недорогой отдых в этом году в городе Алупка: чуть более 3 000 рублей в сутки. Почти 4,5 тысячи рублей придется заплатить в сутки проживания в Кореизе - этот курортный поселок обогнал по дороговизне отдыха даже саму Ялту, в которой в этом сезоне можно забронировать жилье за 4 тысячи рублей в сутки, что на 14% больше, чем в 2020-м, и на 18%, чем в 20219-м году.

Самое дешевое жилье этим летом можно забронировать в селе Уютное, что в 17 км от Евпатории. Здесь пребывание в сутки обойдется в 1,6 тысячи рублей, что всего на 2% дороже лета 2020 года и на 11% ниже расценок 2019-го. В самой Евпатории размещение на отдых обойдется в 3149 рублей в сутки, или на 15% больше, чем год назад, и на 25% лета 2019-го.

Что касается бальнеологического курорта Саки, то здесь стоимость проживания выросла на 45% по сравнению с 2020-м и на 62% с 2019-м годом. В этом году туристы бронируют в Саках жилье за 2865 в сутки. В Сакском районе дороже всего обойдется отдых в селе Витино - почти 4 тысячи рублей за жилье в сутки.

Примерно на 14% подорожал отдых в Судаке и Феодосии относительно прошлого года, а вот в Керчи увеличение стоимости суток проживания незначительное - около 1%.

Гостиничный сектор также показывает рост ценника на 15-25%. Ажиотажный спрос на топовые объекты размещения, и чем меньше остается свободных номеров, тем выше на них цена в сезон.

Динамическое ценообразование подстегнуло ценник на Большую Ялту Фото: Анна КИРИЕНКО

- На самом деле в регионах РФ все жалуются, что при возврате денег туристам за отдых в Турции им предлагают как альтернативу Крым, - говорит КП-Крым руководитель Крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей. - Но разница в стоимости в 2-3 раза - Турция дешевле! Это объясняется господдержкой, наличием большого сектора трех-четырехзвездочных отелей, и низким коэффициентом жадности.

Минкурортов Крыма после оперативного совещания в Совете Федерации готовит разъяснения о требованиях и штрафных санкциях к объектам размещения в случае необоснованного роста цен. Прежде всего, это касается нарушения прав потребителей при односторонней отмене отелями брони на номера для последующей перепродажи по более высокой стоимости.

- Мы намерены жестко реагировать на несоответствие качества предоставления услуг и заявленной стоимости, а также определять участников рынка, допускающих в работе некорректные инструменты и нарушение прав потребителей, - заверил министр курортов и туризма Вадим Волченко.

По его словам, министерство ведет работу с объектами размещения как в официальном поле, так и в неофициальных встречах по выработке механизмов оптимизации затрат объектов размещения и соответствия уровня стоимости предоставляемым услугам.

Напомним, по итогам 2021 года в Крыму туристический поток ожидается на уровне 8 миллионов человек.

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