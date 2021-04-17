Отдых в Крыму в 2021 году: Почему летом нужно ехать на полуостров и сколько это стоит

Этим летом южные курорты России вновь готовятся встречать небывалый поток туристов Фото: Архив "КП"

Жители материковой части России, привыкшие отдыхать за рубежом, иногда диву даются - неужели и в Крыму можно проводить отпуск, не выкидывая при этом кучу денег? Оказывается можно. Тут и море теплое, как на Мальдивах, и пальмы зеленые, как в Турции, и столбик термометра все лето не опускается ниже отметки +30 градусов.

Этим летом южные курорты России вновь готовятся встречать небывалый поток туристов. По прогнозам местных властей, в Крым на отдых у теплого моря планирует приехать больше 8 миллионов отдыхающих с разных уголков страны. Что изменилось для курортников в новом туристическом сезоне и смогут ли крымские отели справиться с таким количеством курортников, узнавала «Комсомолка».

ТУРЦИЯ НАМ НЕ ПОМОЩНИК

После того, как Россия до 1 июня ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за роста заболеваемости ковидом, многие стали переживать насчет роста цен на отдых внутри страны. Однако местные власти уверяют: стоимость отдыха на полуострове все еще держится на приемлемом уровне.

- В сфере туризма из-за приостановки авиасообщения с Турцией ничего не изменилось. Продажи в Крым начались не вчера, а в феврале, после проведения основных выставочных мероприятий, когда эти цены и устанавливались. Сейчас их поднимать никто не будет, - говорит КП-Крым председатель Комитета Государственного Совета республики по туризму Алексей Черняк.

Эксперт убежден, что приостановка авиасообщения с Турцией не окажет особого влияния на турпоток, ведь заграничные перелеты отменены всего на полтора месяца.

- Пока еще туристы не успели спохватиться начет новых путевок. Для начала им нужно вернуть уже потраченные деньги и уже потом думать о других вариантах отдыха. Но так как Турцию закрыли всего лишь на полтора месяца, многие просто перенесут свой отдых на потом, - подчеркивает спикер.

ТУРИСТОВ БУДЕТ МНОГО

Тем не менее, предстоящий курортный сезон не может не радовать своими прогнозами. В этом году местные власти ожидают рекордное количество курортников – от 8 до 10 миллионов. Для республики это еще один шанс увеличения регионального бюджета. Но для этого крымские отельеры должны сделать все возможное, чтобы отдыхающие захотели снова сюда вернуться.

- Если пандемия останется на том же уровне, на котором сейчас, или даже пойдет на спад благодаря массовой вакцинации, то мы ожидаем больше 8 миллионов туристов. Все зависит от погоды, экономики и развития пандемии, - отмечает Черняк. - Даже сейчас мы идем на опережение в 20% по отношению к 2019 году.

В КРЫМ ЗА ЗДОРОВЬЕМ

Самым главным преимуществом Крыма среди других курортов является оздоровление. Особенно в такое непростое время. Поэтому местные санатории и оздоровительные комплексы разработали собственные программы для лечения, реабилитации или просто профилактики различных заболеваний. Туристы могут выбрать услуги на любой вкус и кошелек.

- Крым всегда отличался среди всех курортов тем, что здесь есть огромный оздоровительный потенциал. А люди едут на отдых как раз за тем, чтобы восстановиться. За границей с этим будет намного сложнее, - отмечает Наталья Стамбульникова, глава ассоциации малых отелей Крыма.

Самым главным преимуществом Крыма среди других курортов является оздоровление Фото: Архив "КП"

Помимо полезных качеств, Крымский полуостров хранит в себе и многовековую историю с различными достопримечательностями. Когда-то здесь отдыхали императоры и представители российской аристократии, а сейчас все эти дворцы находятся в открытом доступе для всех желающих. Туристы могут посетить водопады, искупаться в мраморных озерах и погулять по знаменитым историческим местам.

Помимо полезных качеств, Крымский полуостров хранит в себе многовековую историю Фото: Архив "КП"

СЧИТАЛКА «КП»

Летний отдых в крымских санаториях, по данным портала бронирования Санатории-России.рф, в этом году будет стоить от 3 тысяч 160 рублей до 5 тысяч в сутки. Дешевле всего туристам обойдется проживание в санаториях Коктебеля – около 3 тысяч рублей, а самая высокая стоимость отмечается в Ялте - 4 тысячи 850 рублей в сутки.

На восточном побережье полуострова цены достигают отметки в 3 тысячи 600 рублей.

А вот для бюджетного отдыха отлично подойдет посуточная аренда квартир. В среднем по Крыму их цена варьируется от 1 тысячи 450 рублей до 4,5 тысячи.

Кстати, за последний год ценник на отдых в гостиницах и отелях Крыма заметно вырос из-за рекомендаций Роспотребнадзора. Рециркуляторы, термометрия, перчатки, маски и дезинфекция вылились 30-процентным подорожанием, компенсировать которое обречены курортники.

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