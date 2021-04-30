Погода в Крыму на 9 мая 2021 года: дождливо и до +20 градусов

Прошлый Парад Победы в Симферополе прошел в пасмурный день Фото: Архив "КП"

9 мая в Крыму, как и по всей стране, будут отмечать День Победы. В Симферополе и Керчи пройдут традиционные парады, и крымчанам хотелось бы узнать, какая же погода будет в этот день, нужно ли брать с собой зонтик.

По данным портала Gismeteo.ru, в Симферополе 9 мая будет облачно, возможен дождь. Погода не особо порадует теплом, днем ожидается до +17 градусов, а ночью – до +12.

В Ялте в этот день также возможны дожди, столбики термометров покажут до +20 градусов днем, до +15 градусов ночью.

В Керчи, по данным синоптиков, 9 мая тоже будет облачно и дождливо. Воздух прогреется до +20 градусов днем, ночью будет до +15-ти.

В Феодосии также возможны дожди, днем до +19-ти градусов, ночью – до +14.

Напомним, что 9 мая в Симферополе пройдет традиционный Парад Победы. В нем примут участие больше 70 единиц техники. Зрители смогут увидеть бронетранспортеры БТР-82а, бронеавтомобили «Рысь» и «Тайфун», ЗРК «Панцирь-С» и «Оса». Кроме того, маршем пройдут колонны военных.

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