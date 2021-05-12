Новая подсветка на арках Крымского моста стала помехой для водителей

Мост засиял цветами триколора 8 мая. Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Тамань»

Вот уже несколько дней Крымский мост радует автомобилистов новой иллюминацией в цветах российского триколора. Ее установили 8 мая в канун 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Правда, новшество радует далеко не всех водителей, свет такой яркий, что буквально ослепляет водителей.

- Подсветка красивая, но слепит ярче, чем встречка с дальним светом, - жалуются автомобилисты.

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Тамань» КП-Крым сообщили, что это временные трудности, и в ближайшее время слепящий на мосту «триколор» отрегулируют, чтобы проезд был комфортным.

- Специалисты работают над наладкой оборудования архитектурно-художественной подсветки. В ближайшее время для водителей, с учетом их пожеланий, будет установлен комфортный режим освещения, - уточнили в пресс-службе.

Напомним, что иллюминация цвета государственного флага РФ установлена со стороны Черного и Азовского морей, дополнительные светильники появились на авто- и железнодорожном арочных пролетах.

Чтобы установить новую подсветку, были задействованы 45 электромонтажников. Специалисты выходили в море, чтобы скорректировать углы наклона светильников с разных ракурсов. Всего было использовано больше 11 километров кабеля и свыше трех тысяч светильников, работы вели около трех месяцев.

Ранее главный энергетик ФКУ Упрдор «Тамань» Андрей Штефуртяк сообщал, что подсветка не мешает автомобилистам, так как она монохромная.

- В то же время трехцветный рисунок из диодов будет видно с берегов Керченского полуострова. Система работает как в ручном, так и в автоматическом режиме. Использованные нами светильники доказали свою длительную работоспособность в условиях морского климата и тумана, больших перепадов температур воздуха, обильных осадков, в том числе с образованием наледи и шквального ветра, - рассказывал Штефуртяк.

По данным исполняющего обязанности генерального директора ФГУП «КЖД» Геннадия Фролова, такая концепция освещения подчеркивает конструктивные особенности моста и его патриотическую значимость.

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