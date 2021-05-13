Неизвестный стилист тайно стрижет бродячих животных в Евпатории

В Евпатории живут модные бездомные коты. Фото: Евпатория Подслушано и Подсмотрено/VK

Полуостров усиленно наводит марафет перед началом курортного сезона: выгребается мусор с пляжей, бордюры тротуаров красят в черно-белый цевт, высаживаются цветы в палисадниках. Не остались в стороне и бродячие животные. Котики - это признанная визитная карточка Крыма, поэтому им положено быть на высоте.

Скептики могут усмехнуться, что такого быть не может, но есть весомые вещдоки - видео, которые появились в социальных сетях.

Короткие ролики, даже нет и 10 секунд, демонстрируют, что по Евпатории разгуливают бездомные кошачьи, подстриженные под львов. Писк моды! Даже если и не последний, то очень дорогостоящий. В среднем услуги стилиста для хвостатых стоят не меньше полутора тысяч рублей.

Правда, автор поста с видео в соцсети дал негативную оценку происходящему.

- В Евпатории орудуют живодеры, котики бегают и кричат, если вы знаете кто это - сообщите 112 или в личку, - гласит пост.

Пользователи социальной сети по-разному оценили новость: «Какой ужас! Бедным котам небезопасно нынче ходить по улицам нашего тихого городка, ведь теперь за углом котеек подстерегает грумер!»; «Живодер, отзовись! Я тоже хочу бесплатную стильную стрижку»; «В Евпатории орудует стилист Зверев»; «Живодерство не углядел, вижу облагороженное котэ»; «Автор поста насмешил. Не разобравшись - такие обвинения кидает».

Точки над «i» расставил знаток ситуации:

- Шубка кота коричнево-белого окраса была в очень сильных колтунах, поэтому и пришлось подстричь.

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