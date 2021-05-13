Сообщение о минировании Таврического колледжа в Симферополе оказалось ложным

Утром 13 мая аноним сообщил о минировании колледжа. Фото: college.cfuv.ru

В Таврическом колледже Крымского федерального университета снято оцепление. Сообщение о минировании оказалось ложным, подтвердил КП-Крым заместитель руководителя пресс-службы КФУ Артур Мазин.

- Правоохранители проверили здание, взрывное устройство в нем не обнаружено. Сообщение о минировании оказалось ложным. Студенты и преподаватели постепенно возвращаются к занятиям, - уточнил Мазин.

Напомним, утром 13 мая на электронную почту колледжа пришло сообщение от анонима, что здание колледжа заминировано. Руководство приняло экстренные меры, информация была передана силовикам.

Сотрудников и студентов учебного заведения эвакуировали за 4 минуты. На место прибыли представители правоохранительных органов и крымского главка МЧС. Занятия были временно приостановлены, пока силовики проверяли здание.

КСТАТИ

За последние два дня в Крыму участились случаи сообщения о ложном минировании зданий. Это связано с трагедией в Казани, где 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев стрелял по сотрудникам и учащимся школы №175. Погибли семь учеников и два педагога. Суд арестовал Галявиева на два месяца, идет следствие. Возбуждено уголовное дело.

В день трагедии, 11 мая, 26-летний крымчанин решил проверить, насколько оперативно работают спецслужбы в Крыму. Он разместил в соцсетях фейковое сообщение о том, что на школу в селе Октябрьское готовится нападение. Мужчину вычислили и задержали сотрудники ФСБ и полиции. Лже-террорист признает, что совершил глупый поступок. Против него возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Теперь мужчина заплатит до полумиллиона рублей штрафа или же может сесть в тюрьму на срок до трех лет.

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