Первый парк российского виноделия откроется на Южном берегу Крыма

Винный парк посвящен истории российского виноделия. Фото: wineparkfest.ru

Первый Центр винного туризма WinePark, посвященный российскому виноделию, откроется на Южном берегу Крыма. 22 и 23 мая в преддведрии праздника на территории курортного комплекса Mriya Resort & SPA пройдет масштабный фестиваль WineparkFest.

- Цель фестиваля — познавательно, увлекательно и ярко рассказать об основных этапах развития российского виноделия, начиная с времен античности и до наших дней, - рассказал генеральный директор Mriya Resort & SPA Самвел Саруханян. - История крымского виноделия насчитывает более двух тысячелетий. Одним из важных направлений развития курорта будет энотуризм.

Фестиваль станет первым этапом открытия WinePark, который этим летом будет работать в тестовом режиме. Официальное открытие состоится осенью.

- Винный парк познакомит жителе й и гостей Крыма с историей и культурой региона через виноделие, - отметил Саруханян. - Фестиваль станет первым этапом знакомства с винным многообразием Крымского полуострова.

В течение двух дней для гостей праздника запланированы театрализованные постановки «Сквозь эпохи», лекции и мастер-классы от винных экспертов, винный бар с самыми интересными позициями российских и иностранных производителей, а также закусками и сырами собственного производства, кинопоказ, фудкорт, живая музыка и вечерняя шоу-программа с концертом кавер-группы Mriya Band.

Также в рамках фестиваля пройдет финал I Национального конкурса вин российских производителей. Из 800 образцов эксперты проекта отобрали 80 самых достойных вин, которые оценят с помощью автоматизированной системы Wineincognito.

Помимо фестивальной программы, посетителям доступны прогулки по парковой территории в 20 га, посещение ресторана локаворской кухни, подбор вина от робота-сомелье, экскурсии по гравитационной винодельне и винограднику, дегустации в башне.

Открытие фестиваля 22 и 23 мая в 11.00. Площадка находится в селе Оползневое, улица Генерала Острякова 9. Билеты доступны на сайте мероприятия.

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