Дельфину привязали камень к хвосту и выбросили в море: Жуткое видео беспредела рыбаков в Крыму

Дельфинов в Черном море с каждым годом становится меньше. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/VK

Азовки, белобочки и афалины часто становятся жертвами рыбаков: миляги задыхаются, запутавшись в снастях для добычи камбалы, ставридки и хамсы. Рыбаки, в чьих сетях погиб дельфин, по закону должны прекратить промысел и сообщить о ЧП в контролирующие органы, которые займутся расследованием. На деле редко кто соблюдает прописанный порядок.

Сотрудники Центра реабилитации дельфинов «Безмятежное Море» сняли и выложили в соцсеть жуткое видео о погибшей в сетях афалине.

- Веревку на хвост - и привязать к камню. Так рыболовный промысел заметает следы, прячет последствия своей деструктивной деятельности в Черном море, - такой комментарий сопровождает видео, снятое на дне моря.

На крепкой веревке безвольно болтается безжизненное тело дельфина, которое «пришпилили» ко дну тяжелым булыжником.

Картина жуткая и зловещая, невольно на ум приходят рассказы о лихих 90-х, когда в водоемах находили утопленников с булыжниками на шее или на ногах. Казалось, время беспредела ушло навсегда, но не тут то было.

Ученые отмечают, что выбрасывает на сушу лишь малую часть тел китообразных. В скорбную статистику потерь попадает лишь верхушка айсберга, но даже несмотря на такой расклад, цифры получаются серьезными.

- За время работы Центра «Безмятежное Море» были учтены уже 2167 выбросов дельфинов на побережье Крыма, большинство которых погибло из-за прилова в рыболовные сети, прежде всего - жаберные и отцеживающие (траловые), - сообщили ученые.

По их мнению, лишь десятая часть мертвых дельфинов «оказываются выброшенными на сушу, остальные 90% опускаются на дно моря; плавучесть зависит от степени упитанности и наличия воздуха в легких. Чтобы тело наверняка утонуло и не всплыло в ходе разложения (а значит, не было найдено на берегу), некоторые рыбаки топят их с грузом (как эту афалину) или наносят проникающие ранения в брюшную полость».

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