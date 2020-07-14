На берег Черного моря выбрасываются дельфины с ножевыми ранениями

В Крыму фиксируются выбросы детенышей дельфинов с ножевыми ранениями. Как сообщили в Центре реабилитации дельфинов «Безмятежное Море», еще в конце мая к берегу музея-заповедника Херсонес Таврический в Севастополе прибился дельфин с колото-резаными ранами. Зоозащитники потратили немало времени и сил, но не смогли спасти ему жизнь. И вот новые случаи убийства китообразных.

Под грудным плавником видна глубокая смертельная рана. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/VK

- 29 июня в акватории Балаклавы волонтеры нашли детеныша азовки, - говорят ученые, отмечая, что у него под грудным плавником была глубокая рана от острого плоского колюще-режущего оружия.

Детеныш азовки погиб от удара острым предметом. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/VK

Спустя несколько дней, 2 июля, еще один дельфиненок с таким же увечьем был найден в прибрежной зоне поселка Новый Свет.

- Оба детеныша пребывали в отличной физической форме и не были истощены. У одного из них в желудке было обнаружено молоко, - подчеркивают зоозащитники. - Китообразные не могли получить смертельные ранения случайно.

По мнению ученых, такие увечья могли нанести рыбаки в процессе выборки сетей, в которых запутались дельфины.

- Рыболовство и вероятные случаи жестокого отношения рыбаков к дельфинам наносят непоправимый ущерб популяции и уничтожают новое поколение животных, занесенных в Красную книгу РФ, - резюмируют специалисты Центра.

- Мы информируем надзорные структуры о каждой подобной находке, однако состав преступления не устанавливается. Просим всех, кто обладает какой-либо информацией об этих случаях, связаться с нами.

Пользователи соцсети выразили свое мнение, комментируя информацию: «Самый страшный зверь - человек! Видел, как на выходе из Донузлава нелюди на двух катерах гонялись за дельфинами, пересекая их курс!»; «Меня удивляет, что в современном мире находятся люди, которые хотят зарабатывать на жизнь рыболовным промыслом! И вообще, рыболовный промысел в Черном море давно пора запретить - ловить-то уже и нечего!»

ВАЖНО

Если вы увидели дельфина на мелководье, то:

1.) не выталкивайте в море на глубину;

2.) позвоните в Центр спасения морских млекопитающих: +7 (978) 032-68-52;

3.) до приезда специалистов держите млекопитающее на плаву, чтобы дыхало находилось над водой;

4.) Ведите себя спокойно, не трогайте без необходимости дельфина руками.

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