У берегов Крыма плавает дельфин-мутант

СЕГОДНЯ 11:56 2019-06-10T12:04:57+03:00

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В Черном море возле поселка Новый Свет, что в окрестностях Судака, удалось не только увидеть, но и сфотографировать дельфина с необычным хвостом.

- Зафиксирована особь афалины, имеющая одну лишнюю "лопасть" хвоста, - сообщают ученые центра «Безмятежное Море».

Исследователи считают, что скорее всего это врожденный порок, потому что хвост у дельфина абсолютно "чистый" - нет никаких признаков травмы - следов рубцовой ткани или посторонних предметов.

Среди китообразных, к которым относится дельфин, изредка встречаются мутаций, но такая, как у этой афалины, замечены впервые.

- Фиксируются аномалии в развитии позвоночника (врожденный сколиоз) и костей черепа, анэнцефалия и гидроцефалия, наличие "лишней" пары плавников в хвостовой части тела, изменения пигментации кожи, но "хвост сирены", зарегистрированный нами - еще не встречался, - ученые отмечают, что судя по внешнему виду и жизнерадостному поведению животного, его эта особенность, мало волнует и беспокоит.

ИСТОЧНИК KP.RU