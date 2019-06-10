У берегов Крыма плавает дельфин-мутант
В Черном море возле поселка Новый Свет, что в окрестностях Судака, удалось не только увидеть, но и сфотографировать дельфина с необычным хвостом.
- Зафиксирована особь афалины, имеющая одну лишнюю "лопасть" хвоста, - сообщают ученые центра «Безмятежное Море».
Исследователи считают, что скорее всего это врожденный порок, потому что хвост у дельфина абсолютно "чистый" - нет никаких признаков травмы - следов рубцовой ткани или посторонних предметов.
Среди китообразных, к которым относится дельфин, изредка встречаются мутаций, но такая, как у этой афалины, замечены впервые.
- Фиксируются аномалии в развитии позвоночника (врожденный сколиоз) и костей черепа, анэнцефалия и гидроцефалия, наличие "лишней" пары плавников в хвостовой части тела, изменения пигментации кожи, но "хвост сирены", зарегистрированный нами - еще не встречался, - ученые отмечают, что судя по внешнему виду и жизнерадостному поведению животного, его эта особенность, мало волнует и беспокоит.
ИСТОЧНИК KP.RU