Ученые засняли, как в Черном море мама-дельфин горюет по погибшему малышу

СЕГОДНЯ 14:25 2019-06-04T14:25:06+03:00

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В Новом Свете люди стали свидетелями грустной картины: афалина пыталась привести в чувство погибшего дельфиненка, то выталкивала из воды, чтобы он мог подышать, а то акуратно брала его в зубы и носила.

- Тело было на стадии интенсивного разложения, а мать выглядела похудевшей - вероятно, она уже некоторое время недоедает, - поделились исследователи центра «Безмятежное Море» . - Она толкала маленький труп, поднимала его над поверхностью или уносила под воду, часто издавая свисты-"автографы".

Афалина не хочет смириться с гибелью ребенка.Безутешная мама пытается привести в чувство умершего детеныша. Видео: ЦИСРММ Безмятежное Море Serene Sea

Очевидно, афалина не смирилась с потерей ребенка. Активисты отмечают, что в мире уже известны случаи, когда киты и дельфины ухаживают за умирающими или уже мертвыми собратьями. Самки иногда не расстаются с телом своего детеныша, пока от него останутся лишь фрагменты. Ученые говорят о том, что дельфины могут предаваться скорби.

- В Черном море мы фиксируем такое поведение во второй раз, - сообщают защитники дельфинов. - В прошлом году так вела себя со своим погибшим детенышем азовка. Это уникальный случай, так как нам не известны упоминания о том, чтобы где-либо в мире морские свиньи были замечены за "не отпусканием" своих сородичей. Возможно, такой драматический случай, это лишний повод напомнить, что дельфины и люди не так уж отличаются. Не слишком ли самонадеянно думать, что мы такие одни?

ИСТОЧНИК KP.RU