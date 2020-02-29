2020-02-28T16:36:06+03:00
Общество

В погоне за жизнью: Карета «Скорой помощи» для дельфинов появится в Крыму

Зоозащитники купят спецавтомобиль на деньги Президентского гранта
Надежда ДАЦЮК
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Так будет выглядеть дельфинья "скорая помощь". Фото: ЦИСРММ «Безмятежное Море»Так будет выглядеть дельфинья "скорая помощь". Фото: ЦИСРММ «Безмятежное Море»
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По дорогам Крымского полуострова скоро начнет колесить уникальная машина с фотографиями дельфинов на кузове. «В погоне за жизнью» - проект крымских ученых, которые помогают морским млекопитающим.

Организация «Безмятежное море» выиграла конкурс на предоставление грантов Президента Российской Федерации. И зоозащитники первым долгом решили обзавестись транспортом.

- Уже в этом сезоне в Крыму начнет работать наш специализированный ветеринарный автомобиль для оказания помощи и транспортировки дельфинов, - сообщили в центре «Безмятежное море».

Ученые планируют за счет гранта купить автомобиль и оснастить его таким медоборудованием, чтобы даже в полевых условиях ветврачи могли ставить диагнозы выброшенным на берег дельфинам, в том числе делать УЗИ и анализ крови.

На спецавтомобиле азовок, афалин и белобочек будут перевозить в центр реабилитации для китообразных, который планируют открыть на западе Крыма.

Больница для дельфинов в Крыму очень нужна. С апреля 2017 года ученые зафиксировали 59 выбросов живых дельфинов, среди которых были тяжелобольные, с травмами и малыши-сосунки, оставшиеся без мамы. Свыше 1200 дельфинов нашли мертвыми.

ВАЖНО

Центр «Безмятежное море» просит всех желающих, принять участие в акциях по спасению дельфинов прислать заявку на почту sereneseadolphins@gmail.com.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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