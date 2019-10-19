В Крыму выбросились на берег восемь детенышей дельфинов

Крымские ученые заметили, что среди дельфинов, которые выбрасываются на побережье Черного моря, очень много новорожденных и детенышей-сосунков первого месяца жизни.

Выбросы детенышей дельфинов на берег в Крыму .Видео: ЦИСРММ Безмятежное Море Serene Sea/VK

- Из 23 животных, которые выбросились живыми в этом сезоне, 8 особей были детенышами, - сообщают ученые Центра изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное Море».

На этом потери в дельфиньих рядах не ограничиваются: еще десятки детенышей обнаружили без признаков жизни на морском берегу.

Азовки, афалины и белобочки, которые обитают в Черном море очень хорошие и заботливые мамы. Они только в исключительных ситуациях могут бросить своих малышей на произвол судьбы.

Афалина не хочет смириться с гибелью ребенка.Безутешная мама пытается привести в чувство умершего детеныша. Видео: ЦИСРММ Безмятежное Море Serene Sea

Ученым даже удалось снять видео, как безутешная мама-дельфин не хочет расставаться с погибшим детенышем.

- Но каждый год мы получаем сообщения об истощенных дельфинятах, которые выбрасываются на берег и вскоре погибают, и никаких взрослых особей вблизи нет, - отмечают ученые Центра.

Разгадка проста: детеныши у всех трех видов черноморских дельфинов появляются на свет в теплое время года. Чаще всего млекопитающие становятся мамочками с апреля по июль.

Но в Черном море в это же время идет промышленный промысел рыбы. В основном крупноячеистыми жаберными сетями добывают камбалу-калкана.

- Нередко жертвами этих рыболовных снастей становятся азовки, - отмечают в Центре.

Дельфины-мамы гибнут в сетях, а их малыши остаются сиротами и умирают голодной смертью. Ведь дельфины-сосунки около шести месяцев находятся на грудном вскармливании.

В подтверждение своей версии зоозащитники приводят анализ прилова дельфинов в Крыму.

- Среди самок азовки, найденных мертвыми в донных жаберных сетях на камбалу, 15% беременных, 19% имели увеличенную (послеродовую) матку и 50% были кормящими.

ЕСЛИ ВЫ НАШЛИ ДЕТЕНЫША ДЕЛЬФИНА

1. Не сталкивайте его в море!

2. Позвоните в Центр спасения морских млекопитающих: +7 (978) 032-68-52.

3. Если нет шторма, то детеныша нужно поддержать у поверхности воды. Будьте аккуратны, не допускайте лишних прикосновений - они вызывают у животного стресс. Наблюдайте за дыхалом - отверстием на макушке головы - у детеныша оно будет открываться для вдоха примерно каждые 10 секунд.

4. Если море штормит, то наполните водой детский надувной бассейн, ванночку или резиновую лодку. Налейте морской водой, положите на дно мягкое полотенце и поместите дельфина-малыша, чтобы он мог без усилий поднимать голову над поверхностью.

Все эти манипуляции нужно делать только после консультации по телефону со специалистом центра «Безмятежное Море».

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