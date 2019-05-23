Он испытывал боль при каждом движении: В Севастополе волонтеры спасли дельфина-белобочку, запутавшегося в сетях

В Севастополе удалось спасти самца белобочки, который запутался в сетях рыбаков.

- Смотрите, дельфин! Что с ним? Почему он круги нарезает? - жителей приморского города трудно удивить привычными для побережья млекопитающими. Но эта белобочка вела себя необычно. Животное несколько часов медленно кружило по Камышовой бухте, как будто хотело привлечь к себе внимание. Люди заподозрили неладное и сообщили волонтерам. Те установили наблюдение за дельфином и позвонили в Центр изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное Море».

В Севастополе спасли белобочку.Дельфина поймали, освободили от сетей, обработали раны и накормили рыбой. Видео: ЦИСРММ Безмятежное Море Serene Sea/VK

Специалисты Центра, как только прибыли на место, стали высматривать мелководье, где можно удержать дельфина.

- Когда место нашлось, зашли в воду и поплыли к животному вплавь, - сообщают сотрудники Центра. - Поимка белобочки заняла не более 15 минут, так как дельфин испытывал боль от собственных движений.

Мучения белобочке доставляли капроновые веревки с леской, опутавшие его от хвоста до грудного плавника. При малейшем движении сеть все глубже врезалась в несчастного, причиняя ему серьезные травмы и страдания.

- Аккуратно переместив на мелководье дельфина, мы нанесли на его кожу цинковую мазь для предотвращения пересыхания, взяли кровь для анализов и сделали инъекцию для снижения уровня стресса от контакта с человеком и хирургических манипуляций, - рассказали специалисты на странице Центра в соцсети.

Пострадавший исхудал - по всей видимости, голодал уже несколько дней. Специалисты, вооружившись хирургическими инструментами, осторожно освободили плавник от веревки. Затем рану очистили,обработали антисептиками и продезинфицировали. Также необычному больному сделали уколы с антибиотиками.

И вот настало время для кормежки: дельфин был очень голоден и жадно набросился на рыбу. За один присест он съел два кило ставриды. После сытного обеда животное отпустили на волю.

- Он сразу же начал глубоко нырять и быстро двигаться, по всей видимости, ощутив, что его больше не сковывает веревка, и движения не провоцируют боль от разрыва раны, - не скрывают радости зоозащитники.

Белобочка несколько часов плавала по бухте, а сердобольные люди бросали ему с причалов рыбу.

- Дельфин провел ночь внутри бухты, а к 7 часам утра ушел в море, - специалисты довольны результатом и надеются в будущем встретить его в море среди белобочек - здоровым и бодрым.

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Что делать, если вы увидели дельфина, которому нужна помощь?

- Млекопитающих нельзя пытаться избавить от рыболовных снастей самостоятельно. Требуется вмешательство специалистов - любому травмированному, даже если внешне вы не можете заметить повреждений, животному необходима медпомощь, - считают сотрудники Центра и подсказывают, куда нужно звонить. - Рабочие номера телефонов нашей команды: +79780326852 (Viber, WhatsApp), +79164090148

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