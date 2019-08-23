Необычный скелет и хвост-«трезубец»: Какие аномалии у дельфинов находят крымские ученые

- Вот, это да! Что за чудо?! - только и оставалось выдохнуть из себя очевидцам, заметившим, как над водой мелькнул дельфиний хвост необычной формы.

У всех милых морских симпатяг хвостовой плавник четко разделен на две части, а у этого целых три - настоящий трезубец!

Дельфина с хвостом-«трезубцем» заметили у берегов Нового Света, возле Судака. Фото: ЦИСРММ «Безмятежное Море»|Serene Sea.

- В акватории Нового Света нами зафиксирована особь афалины с одной лишней «лопастью» хвоста, - сообщила «Комсомольской правде - Крым» Анастасия Постникова, руководитель Центра изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное Море»|Serene Sea.

На хвосте нет и намека на травму: нет ни рубца, ни шрама. Все гладко, поэтому можно уверено говорить о мутации – врожденном пороке развития.

«ХВОСТ СИРЕНЫ У АФАЛИНЫ ЕЩЕ НЕ ВСТРЕЧАЛИ»

В мире среди китообразных, к которым относятся дельфины, были замечены аномалии позвоночника, костей черепа, «нестандартная» пигментация кожи и «лишние» плавники.

- Однако «хвост сирены», зарегистрированный нами у афалины еще не встречался, - отметила ученая и добавила, что «трезубец» нисколько не мешает дельфину радоваться жизни.

Афалина выглядит здоровой, жизнерадостной и веселой.

Но это не единственный дельфин-мутант, который попался на глаза крымским ученым.

Анастасия Постникова рассказала «КП»-Крым», что у берегов Крыма встречаются дельфины необычного окраса. Есть в Центре данные о млекопитающих с патологией костей черепа, например, верхняя челюсть длиннее, чем нижняя.

В Севастополе спасали детеныша азовки .Сотрудники Центра изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих сделали все возможное, но малыш погиб. Видео:ЦИСРММ Безмятежное Море Serene Sea/VK

Ренген выявил у детеныша азовки врожденные аномалии скелета. Фото: ЦИСРММ «Безмятежное Море»|Serene Sea

- У детеныша азовки, который выбросился на берег в Севастополе, рентген показал врожденные изменения скелета хвостового отдела позвоночного столба с деформацией позвонков, - отметила руководитель Центра.

ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЮТ МУТАЦИИ

- Появление врожденных пороков может быть связано с близкородственным скрещиванием внутри обособленного количества животных, - высказала свою точку зрения Анастасия Постникова. – Все дело в очень низком генетическом разнообразии внутри популяции, разделяющих одну территорию.

Чтобы дать полный и точный ответ, нужно провести серьезные научные исследования, которые займут не один год. Сейчас же крымские ученые находятся в самом начале пути.

- В следующем году мы планируем выпустить подробный обзор об увиденных аномалиях и сделать сравнительный анализ с зафиксированными мутациями и патологиями у китообразных в мировом масштабе, - подытожила Анастасия Постникова.

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